Как справиться с чувством одиночества в праздники: что говорит психология

Новогодние праздники часто считают временем единения, тепла и чувства принадлежности. По крайней мере, так принято считать. Но для многих реальность оказывается другой: она оборачивается чувством изоляции, эмоциональной тяжести и множеством болезненных сравнений.

© Телеканал «Наука»

Проводите ли вы Рождество в одиночестве, переживаете горе или просто не чувствуете «праздничного настроения», может казаться, что вы выпали из колеи, оторвавшись от остального мира. Однако это чувство не то же самое, что одиночество. Одиночество — это не количество окружающих вас людей. Это ощущение отсутствия связи, пишет в Сonversation психолог Пол Джонс из Астонского университета (Великобритания).

В это время года эмоциональные переживания усиливаются. Такие ритуалы, как украшение елки ​​или просмотр любимого фильма, могут вызывать воспоминания. Это могут быть воспоминания о других людях или о нас самих в прошлом. Мы часто используем это время, чтобы поразмышлять о том, что мы потеряли, кем стали и чего не произошло. Это может глубоко ранить.

Это резкий контраст с культурными стереотипами: объединение, стремление к радости и идея о том, что благодарность должна преобладать. Ожидается, что все должны сиять.

В это время года некоторые люди более уязвимы, особенно те, кто находится в состоянии перемен или перехода . Недавний разрыв отношений, переезд, медицинский диагноз или увольнение часто приводят к ощущению эмоциональной неустойчивости. Другие испытывают сложные чувства, из-за которых вынужденная радость кажется неуместной.

Личностные качества тоже играют роль. Люди с некоторыми чертами характера, такими как выраженный невротизм или социально обусловленный перфекционизм, могут быть более уязвимы к стрессу и одиночеству, когда жизнь не оправдывает их ожиданий.

Ваш мозг и одиночество

Исследования показали, что хроническое одиночество может повышать уровень гормонов стресса, ухудшать функцию иммунной системы и даже влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы. Социальный нейробиолог Джон Качиоппо описал чувство одиночества как «биологическую систему предупреждения», указывающую на то, что наша потребность в общении не удовлетворяется.

Ощущение одиночества — это нормальная человеческая реакция. Такова реакция на несоответствие между желаемым социальным опытом и нашей реальностью. Когда существует разрыв между тем, кто мы есть, и тем, кем, как мы чувствуем, мы должны быть, это вызывает дискомфорт. Рождество со всеми его атрибутами усиливает это расхождение.

Одиночество — не враг

Однако для многих это время может стать редкой возможностью обрести уединение, покой и исцеление.Возможно, это единственное время года, когда у вас есть возможность прислушаться к собственным мыслям, поразмышлять или перезагрузиться. Целенаправленный выбор уединения может оказать глубоко восстанавливающее воздействие.

Связь с самим собой столь же важна, как и связь с другими. Исследования в области теории самоопределения подчеркивают важность автономии, компетентности и взаимосвязи как основных психологических потребностей.

Автономия, в частности, означает уважение к собственному выбору, а не обязательное соответствие ожиданиям других людей. Например, решение провести день за спокойным чтением, приготовлением еды для себя или созданием личного ритуала. Эти действия укрепляют вашу способность заботиться о себе и снижают давление, связанное с необходимостью искать одобрения у других.

Философы напоминают, что подлинность достигается не путем демонстрации радости для других, а путем осознания собственных потребностей и принятия решения уважать их.

Главное — это соответствие. Делайте то, что вам приносит пользу, а не то, что хорошо смотрится всоцсетях.

Так что же может помочь?

Попытки «избавиться» от одиночества с помощью списка дел — это не выход. Важно прислушаться к своим потребностям. Это не быстрые решения.

1. Позвольте себе это почувствовать.

Одиночество причиняет боль. Не страшно назвать его своим именем. Попытка закрыть глаза редко помогает. Принятие этого чувства может стать первым шагом к тому, чтобы ослабить его хватку.

2. Создавайте микроритуалы.

Небольшие ритуалы придают смысл и структуру. Заварите определенный сорт чая. Пересмотрите фильм, который вам близок. Зажгите свечу в память о том, по кому вы скучаете. Ритуалы связывают вас с чем-то большим, а также с самим собой.

3. Переформатируйте связи

Близость не обязательно означает толпу. Это может быть отправка сообщения, присоединение к тихому онлайн-пространству или просто пребывание наедине с собой. Ведение дневника, голосовые заметки или прогулки для размышлений — все это может быть формами внутренней связи.

4. Отметьте свою уникальность.

Вы не просто статистика. Вам не нужно стремиться к «среднему».

5. Найдите то, что подходит именно вам.

Нет единственно правильного способа отметить Новый год и Рождество. Если в этом году в праздники вы чувствуете себя не в своей тарелке, это значит, что вы осознаете ситуацию. Вы замечаете, чего вам не хватает; вы прислушиваетесь. Это не слабость, это один из величайших источников мудрости.

На Рождество мы часто пытаемся воскресить старые чувства — радость, тепло и чувство принадлежности, — как будто их можно активировать по команде. Но что, если мы не будем это форсировать? Рождество не обязательно должно быть радостью из воспоминаний. Оно может быть и настоящей истиной.

Одиночество — это не то, что нужно решать или подавлять. Это спутник на пути внутрь себя. Иногда самая значимая связь, которую мы можем установить, — это связь с самими собой.