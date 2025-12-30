Почему после праздников ничего не хочется

Новогодние каникулы в этом году 12 дней — с 31 декабря по 11 января. И с одной стороны это звучит здорово, а с другой — совершенно точно по окончании праздников огромное количество людей опишут свое состояние одной фразой: «Не хочу ничего». Как так? Ведь целых 12 дней отдыха, празднований, веселых прогулок и посещения интересных мест! Психолог Елена Каюрова отвечает на важный для многих вопрос.

Что говорят цифры

«По данным российских социологических опросов последних лет, около 40-45% людей после длинных праздников отмечают снижение мотивации и работоспособности», — комментирует психолог.

Чаще всего это состояние фиксируется именно после новогодних каникул, а не после отпуска или в другое время года.

В чем дело?

Праздничные дни — это резкая смена ритма для человека. А новогодние — особенно.

«Перед Новым годом обычно огромное количество напряжения и дедлайнов. Хочется побольше все успеть, а некоторые в этом желании накидываются на незавершенные дела так, как будто если их до конца года не закрыть — то все, конец», — отвечает Елена. Вся эта гонка превращается в один сплошной стресс.

И вот долгожданные новогодние выходные уже не кажутся способом действительно качественно провести время и отдохнуть, желание только одно: просто хоть как-то прийти в себя и восстановиться. И это тоже удается с трудом, потому что во время этого «восстановления» надо опять закрыть все важные дела, только теперь уже семейные и дружеские: встретиться с этим, навестить тех, пообщаться там, съездить сюда. И опять это больше похоже на гонку.

И вот наконец-то все родственники посещены, со всеми друзьями встречи проведены, все дети осчастливлены — и как будто можно отдохнуть.

Но уже 12 января выход в рабочий режим. И психика, конечно, не справляется.

И что делать? Отвечает эксперт

Первое — не требовать от себя мгновенной включенности во все возможные дела на работе или дома. Январь — это переходный месяц, а не трамплин для подвигов.

Второе — вернуть в жизнь режим: сон, питание, движение, рабочие и жизненные ритуалы. Психике нужна опора. С детства опорой для нас является режим.

Третье — задать себе простой вопрос: «На что я хочу тратить силы в ближайшие 2-3 месяца?» Хочу, а не должна. И тут важна честность с собой. Ибо когда появляется честный фокус внимания, то и желание этот фокус реализовывать тоже подтягивается.

Дайте себе время. А при возможности — потратьте пару дней на построение стратегии своего наступившего года. Чтобы было понятно: что важно, почему важно и как к этому прийти.

Легкое выгорание после праздников — абсолютное нормальное и даже закономерное явление, яркие события и подарки сменяются рутиной, необходимо время для перестройки. Однако, если такое состояние перерастает в нечто серьезное и затяжное, стоит обратиться к специалисту.