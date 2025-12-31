Как правильно составить карту желаний на 2026 год

Новый год — время загадывать желания. А если еще и визуализировать свои мечты, то шансы на их исполнение увеличатся. Один из популярных способов — составить карту желаний и повесить ее на видное место. Психолог, эзотерик Наталья Гольц рассказала «Вечерней Москве», как это правильно сделать.

Карта желаний — это не просто красивый коллаж, а инструмент фокусировки нашего сознания. Часто внимание и энергия «скачут» между задачами и бытовыми делами. Карта же помогает направить их на достижение необходимых целей с помощью визуализации. Составлять карту желательно в конце года или в первые недели нового. Разделите карту на несколько сфер: здоровье, любовь, финансы, дом, путешествия, духовное, творчество, карьера. Необязательно использовать все, выберите актуальные для вас. В каждую секцию вы должны поместить изображение, которое вызывает у вас искренний отклик. Например, не просто картинку с деньгами, а действие, как именно вы с такими финансами живете, куда ходите, куда поедете в отпуск. Вам нужны конкретные изображения — вплоть до людей, с которыми хотите наладить контакт. Когда вы расклеите картинки, напишите на каждой зоне утверждения. Например, «Я выбираю любовь», «Я создаю изобилие в своей жизни» или «Я становлюсь профессионалом». Без частицы «не», без жалобы и страха. Желание становится реальностью, когда вы говорите прямо.

Для начала — создаем атмосферу

К составлению карты желаний нужно подходить в опрятной обстановке и со спокойными мыслями: перед занятием стоит сделать небольшую уборку, зажечь свечу с успокаивающим ароматом или помедитировать.

Совместное творчество

Составлять карту желаний можно не только для себя, но и в паре или всей семьей. В таком случае каждый участник должен думать о целях на год для всех. Такое времяпрепровождение, кстати, подходит для романтического свидания перед Новым годом.

Выбираем основу по душе

Чаще всего карту желаний рисуют на большом листе ватмана с помощью карандашей, фломастеров или красок. Либо прикрепляют вырезанные картинки из газет и журналов на пробковую доску. Однако технологии на месте не стоят. Можно составить карту и на специальных сайтах для коллажей, а готовую картинку установить на рабочий стол компьютера или как заставку телефона.

Себя — в самый центр

Затем будущую карту желаний необходимо поделить на девять секторов — это будут важные для вас жизненные сферы на выбор: богатство, слава, любовь, семья, здоровье, дети, творчество, знания, карьера, путешествия либо что-то другое. А в самый центр обязательно поместите свое собственное фото. Важно, чтобы на снимке был запечатлен момент, когда вы счастливы. А кадр должен быть сделан в какой-то приятный момент вашей жизни.

Размещаем картинки

Далее — рисуем изображения или делаем вырезки из газет, журналов, фотографий. Выбирайте точные образы — места, которые хотите посетить, людей, с которым хотите общаться. Но не используйте черно-белые картинки. Разместите эти изображения по секторам, не оставляя пустых мест. Напомним, в самом центре — ваше фото.

Правильно формулируем

Под картинками напишите желания в настоящем времени, как будто они уже сбылись. Например, «Я счастлив в браке», а не «Я хочу выйти замуж», без отрицаний. Нельзя загадывать того, что сулит другому человеку вред — например, желать банкротства или несчастья в личной жизни. Такие желания потом, даже если и сбываются, сразу же оборачиваются во вред владельцу карты.

Ускоряем процесс

Чтобы карта скорее «заработала», нужно добавить в нее одно какое-то «несложное» желание — например, посетить новое кафе неподалеку или купить что-то недорогое. В таком случае пункт можно будет очень быстро «вычеркнуть», а дело исполнения желаний будет начато.

Как ее активировать?

Повесьте карту дома на видное место, смотрите на нее каждый день. Но важно понимать — это инструмент для концентрации, а не волшебное средство. Чтобы желания исполнились — действовать нужно вам.

Ну, точно сбудется

Накануне Нового года попробуйте загадать желание методом «369»:

утром 31 декабря напишите свое желание три раза;

днем — еще шесть раз;

а в саму новогоднюю ночь — еще девять.

Таким образом вы программируете свой мозг на его исполнение.