Ученые объяснили, почему приятно делать добро в праздничные дни

В новогодние праздники по всему миру происходит всплеск волонтерской активности. Психологи отмечают, что стремление помогать другим заложено глубоко в человеческой природе. Сами волонтеры признаются, что чувствуют более тесную связь с сообществами, которым служат. Стоит лишь отметить, что помощь другому полезна в любое время года. Расскажем, почему.

© Телеканал «Наука»

«Когда мы чувствуем благодарность за то, что имеем, это мотивирует нас делать добро для тех, кто помог нам, а также для новых людей. Между благодарностью и щедростью возникает позитивная восходящая спираль взаимности, которая часто усиливается в праздничное время», — объясняет психолог Сара Шниткер из Университета Бэйлора.

Человек — существо коллективное

Период, который ассоциируется с дарением, получением подарков и волонтерством, зависит от культуры конкретной страны и народа. В США он длится от Дня благодарения через Хануку и Рождество до Нового года. В России все праздники приходятся на дни после Нового года. В Китае Новый год отмечают вообще в феврале. А индийский праздник Дивали, наоборот, проходит до Нового года, осенью. Это время огней, празднеств и вкусной еды, но также и время, когда люди дарят подарки, чтобы выразить, что значат для них другие. Рамадан, завершающийся праздником Ураза-байрам, для мусульман — это время размышлений, благодарности и деятельной благотворительности. Многие буддийские традиции также делают акцент на благодарности. Все это укрепляет наши естественные склонности к сотрудничеству.

«За сотни тысяч лет эволюционной истории нам пришлось научиться сотрудничать, чтобы работать вместе и выживать как виду, — объясняет психолог Амриша Ваиш из Университета Вирджинии. — У нас нет острых когтей, большой скорости и многих других природных способностей. Но зато мы — сверхкооператоры; вместе мы можем сделать больше, чем поодиночке».

Удовольствие помощника

По мнению экспертов, размышление с благодарностью о том, что мы имеем, и наблюдение за добрыми делами других могут пробудить в нас самые щедрые порывы.

На индивидуальном уровне «дарение, волонтерство и щедрость способны усилить наше чувство смысла и цели в жизни», убеждена психолог развития Дженэй Нельсон из Университета Бригама Янга.

«Есть быстрый выброс дофамина, иногда называемый "кайфом помощника". Но есть и более глубокая награда — это помогает нам обрести цель и смысл. Помогая другим и веря, что даже маленькие поступки могут изменить мир, мы придаем своей жизни цельность», — говорит она.

Позвоните старым друзьям

Еще одна естественная праздничная традиция — отправка поздравительных открыток родным и старым друзьям — также дает шанс укрепить или возобновить социальные связи, говорит социальный психолог Лара Акнин из Университета Саймона Фрейзера.

Как ни странно, многие не решаются на эту мелочь. Исследования Лары показали, что «люди на самом деле колеблются, прежде чем связаться со старыми друзьями, они беспокоятся, что станут обузой или помехой». При этом «те, кто только что получил весточку от старых друзей, описывают это как очень позитивный опыт».

Так что смело пишите открытки или звоните. Пусть праздники станут лишним поводом связаться со старыми друзьями, чтобы вместе посмеяться или прогуляться на природе.