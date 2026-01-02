Путешествие и лепка пельменей: найден рецепт идеальных новогодних каникул

По статистике, почти 20 процентов россиян остаются недовольными тем, как они проводят новогодние праздники. Причины для недовольства называют разные — от холодной или просто плохой погоды до угроз здоровью и общих неудобств в виде необходимости теплой одежды и короткого светового дня. «Парламентская газета» узнала, как провести новогодние каникулы, чтобы вспоминать о них с удовольствием.

Семейные традиции

В этом году новогодние каникулы и выходные дни продлятся почти две недели — 11 дней. Конечно, это отличная возможность для передышки и перезагрузки, а также для укрепления семьи. Это и подходящий момент для создания новых семейных ритуалов. Например, можно каждый год создавать большую новогоднюю открытку-картину.

«На большом листе бумаги создается открытка из самых ярких событий прошедшего года и фантазий, связанных с годом грядущим. Пусть каждый напишет и нарисует, что его больше всего порадовало или огорчило, и немного помечтает о будущем. Можно представить, какими вы хотите видеть себя и друг друга через год, и нарисовать эти образы, включив элементы юмора», — предложила эксперт-психолог Ника Болзан.

По ее словам, это позволит всем членам семьи лучше понять друг друга, а также визуализировать свои чувства и ожидания от Нового года.

«Если каждый год всей семьей рисовать общую большую картину на новогоднюю тему, то с годами соберется замечательная коллекция, которая станет живой летописью ваших праздников», — отметила детский поэт и писатель, эксперт по развитию детского интеллекта Светлана Медведева.

Причем новогодней традицией может стать как занятие на один вечер, так и проект длиной во все выходные.

«Например, построить «город зимы» из коробок с подсветкой: каждый день добавлять новый дом, мост или парк. Это дает детям ощущение влияния, а взрослым — опыт совместного творчества, который сильнее сближает, чем обычные посиделки», — предложил читателям «Парламентской газеты» психолог Родион Чепалов.

Замечательной новогодней традицией могут стать почти все домашние дела, в которых принимают участие все члены семьи.

«Это могут быть вечера настольных игр с приглашением друзей, совместное приготовление угощений — например, лепка пельменей или украшение пряничного домика. Сейчас продается много наборов для творчества и ручной работы: сборка моделей, создание картин из различных материалов, сложные конструкторы. Такие занятия не только увлекательны, но и прекрасно развивают моторику и мышление ребенка», — уверена Светлана Медведева.

Праздник каждый день

Для детей новогодние праздники — это время подарков и чудес.

«Дети всегда полны энтузиазма и фантазии, их идеи могут быть самыми неожиданными и интересными. Задача родителей — направить эту энергию в созидательное русло, предложить варианты и участвовать в процессе», — подсказала Светлана Медведева.

Перед праздниками можно составить план, это поможет родителям лучше подготовиться и организовать досуг. Иногда к такому планированию можно привлечь и детей.

«Полезен формат семейной ротации ролей: в один день дети выбирают маршрут прогулки, в другой — взрослые, в третий — все готовят любимое блюдо, например из детства родителей. Такой «обмен опытом» снижает конфликты, поскольку меняет привычную динамику власти. Можно устроить «турнир тихих навыков»: кто придумает самый смешной домашний тост, кто быстрее соберет пазл на время, кто придумает новый семейный ритуал. Оригинальные игры дают общий эмоциональный капитал — то, что семья потом вспоминает весь год», — посоветовал Родион Чепалов.

В Новый год можно спланировать и совместный досуг на весь год.

«Как мама близнецов и бизнесвумен, я планирую дни для сближения с семьей и создания незабываемых воспоминаний», — поделилась блогер Надежда Ардышева.

По ее словам, совместные семейные вечера могут быть совсем простыми и не требующими больших затрат или долгой подготовки. Например, это может быть «Киноночь под мандаринки», «Зимние забавы на свежем воздухе», изготовление новогодних украшений и так далее.

«Также мы участвуем в благотворительных акциях, что учит детей заботиться о других и делает праздники более значимыми», — поделилась Надежда Ардышева.

Кроме того, можно изучить городскую новогоднюю программу и выбрать подходящее мероприятие.

«В каждом городе и районе в этот период стараются создать волшебную атмосферу: украшенные парки, ледовые городки, нарядные елки. Обязательно стоит посетить новогодние представления в театрах и цирке, сходить на специальные выставки в музеях. Для жителей небольших городов отличной идеей может стать поездка в областной центр, чтобы увидеть масштабные культурные мероприятия», — напомнила Светлана Медведева, детский поэт, писатель, эксперт по развитию детского интеллекта.

По ее мнению, любой совместный досуг отвлечет детей от гаджетов и укрепит семейные связи, подарит всем массу положительных эмоций и теплых воспоминаний.