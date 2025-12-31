Эксперт дал совет, что поможет подтолкнуть мужчину к женитьбе

Если любимый мужчина колеблется с решением о женитьбе, можно использовать приемы, которые подтолкнут его к этому шагу – например, шутливо сказать, что «мудрые советы дают только жены». Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова.

© Unsplash

«В принципе, в хороших и надежных отношениях данный вопрос редко возникает – обоюдная необходимость очевидна для партнеров. Однако есть один интересный факт: мужчина одновременно и боится, и хочет утратить свободу. Вот почему сами мужчины в качестве советов женщинам "как получить предложение" советуют прибегнуть к легким манипуляциям. Например, когда мужчина попросит важный совет, можно сказать: "Мудрые советы дают только жены, а не подруги", или другой вариант: "Кольцо от тебя на моем пальчике гарантирует более мудрые советы от меня для тебя". Смысл таких приемов – облегчить мужчине переход от полной свободы в зону "сочетания свободы и обязательств", и чтобы потом он мог "хвастаться" перед другими: "Как меня женили!" – то есть не сам отказался от свободы!» – сказала Розенова.

Психолог рекомендовала использовать технику «репетиции» – легкого, ненавязчивого обсуждения темы брака в игровой форме.

«Можно ненавязчиво, как бы между делом, в качестве стороннего интереса и свободной фантазии спросить мужчину: "А вот интересно, если бы ты захотел мне сделать предложение, как бы это было?". Такой вопрос не давит, но включает воображение и может спровоцировать внутреннюю готовность к решению», – пояснила специалист.

Она также отметила, что мужчины часто воспринимают прямые заявления о желании выйти замуж как давление со стороны.

«Грубыми проявлениями считаются постоянные разговоры об "идеальной свадьбе", "роскошной дорогой церемонии", шантаж беременностью и прочая «тяжелая артиллерия», которую женщины порой даже не осознают как давление. Это вызывает у мужчин чувство ловушки и отторжения», – подчеркнула Розенова.

Психолог добавила, что мужчина готов сделать предложение женщине, с которой чувствует себя в безопасности, и той, которая сама внутренне к этому готова.