Арт-терапевт ответил, что нужно для борьбы с выгоранием

Психолог, арт-терапевт Мария Калинина рассказала, что в борьбе с выгоранием нужна «жизненная база».

© Freepik

«Жизненная база строится из качественного сна, полноценного качественного питания и физических нагрузок. Но самый главный факт, который влияет на психологическое и физическое эмоциональное истощение, — это, конечно же, качественный отдых», — заявила она в беседе с Радио Sputnik.

В свою очередь, нейроэксперт Олеся Имамутдинова в разговоре с 450media.ru отметила, что в новогоднюю ночь стоит пребывать в спокойном и гармоничном состоянии.

«Это очень важно — быть откровенным, искренним и честным с самим собой и с окружающими. Свой фокус внимания следует направлять на себя. Главное — успокоить беспокойный мозг и переходить на чувствование тела», — сказала она.

По её мнению, формулировать мечту стоит от первого лица и без каких-либо ограничивающих рамок.

Ранее младший научный сотрудник отдела психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Дарья Белицкая рассказала, как побороть новогодний стресс.