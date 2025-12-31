Психотерапевт объяснил, на что нужно выделить время перед новым годом

Необходимо отключить телефон, избавиться от отвлекающих стимулов и остаться в одиночестве в комфортных условиях.

© РИА Новости

В иных условиях не получится услышать себя и сделать выводы о своей жизни, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Андрей Чернышёв.

«Во-первых, выключите телефон. Во-вторых, выделите время, чтобы вам никто не помешал. То есть телефон выключить, желательно — пледик и чай, чтобы вам было комфортно в комнате. У вас появляется пространство для размышлений, пространство для взглядов. Человек может сделать это, например, в метро, но не получится. Потому что так много в вагоне метро всяких отвлекающих стимулов, другие люди, шум, мелькание станций, ты не можешь сосредоточиться. Нужно создать определённые условия, чтобы взглянуть на себя, на собственную жизнь. Если ты этому не откроешься, не дашь этим чувствам на себя воздействовать, то они могут не дойти до тебя».

Ранее Андрей Чернышёв призвал отказаться от поздравительных открыток из интернета. По его словам, пожелания, написанные самостоятельно, укрепляют эмоциональную связь между людьми.