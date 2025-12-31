Психолог объяснил, может ли маменькин сынок стать счастливым

В финальной сцене «Иронии судьбы», когда Женя счастливо обнимает приехавшую в Москву Надю, та осторожно интересуется у его у мамы: «Вы считаете меня легкомысленной?». И в ответ слышит сдержанное: «Поживём – увидим». Многие слышат в этой фразе скрытую угрозу, позволяющую заподозрить, что семейная жизнь Нади и Жени вряд ли выдастся безоблачной. Способна ли мама Жени Лукашина разрушить его жизнь? И может ли стать счастливым маменькин сынок?

Вечный ребёнок

Честно говоря, если хорошенько разобраться, то получится, что изначально в затянувшемся холостячестве героя любимой комедии и всей его не совсем складной судьбе и в самом деле виновата его мама.

Судя по всему, мама растила Женю одна. Причины, по которым это произошло, не называются. Но их может быть великое множество – несчастный случай, развод. А может быть, мама Лукашина и не была никогда замужем и родила сына, что называется, для себя.

Так или иначе, но, судя по отсутствию каких-либо упоминаний об отце и даже его фотографий, в жизни семьи он не принимал никакого участия.

Многие женщины, которые растят сына в одиночку, часто, чтобы сохранить власть над ним, с раннего возраста пытаются подчинить его себе, сознательно подавляя и не давая взрослеть.

Такая мама глушит любое проявление самостоятельности своего чада, окружает его гиперопекой и гиперзаботой.

«В результате ребёнок вырастает инфантильным и несамостоятельным, – описывает признаки маменькиных сынков московский психолог, руководитель Центра психологической поддержки бизнеса и семьи «5ДА!» Марина Морозова. – И на этом основании мама считает себя вправе руководить его жизнью. Она старается всю ответственность за него по-прежнему брать на себя».

То, что Лукашин – типичный маменькин сынок, видно даже невооружённым взглядом. Начать с того, что в столь зрелом возрасте он по-прежнему живёт с мамой. По мнению психологов, это является одним из верных признаков его зависимости. Конечно, в советское время обзавестись собственной квартирой было нелегко. Но и всё поведение и разговоры всенародно обожаемого героя выдают в нём маменькиного сынка.

«Таких мужчин можно легко разглядеть – они инфантильны, достаточно мягки, несамостоятельны. Им сложно принять решение, они, как правило, безынициативны», – объясняет Марина Морозова.

В женских руках

Женя Лукашин демонстрирует все эти качества в полной мере. Чего стоит его история с несостоявшейся женитьбой, о которой он без смущения рассказывает Гале. То есть вместо того, чтобы набраться мужества и объясниться с тогдашней невестой, он попросту сбежал в Ленинград.

Потом он напивается с друзьями в бане. И ведь знает, что вечером его ждёт невеста. Но, как истинный ребёнок, даже не задумывается о возможных последствиях.

В Ленинграде он с детской непосредственностью быстренько смиряется с тем, что Галя на него обиделась. И после того, как во время междугородного разговора она бросает трубку, Лукашин даже не пытается перезванивать, чтобы постараться её вернуть.

Да, собственно говоря, она ему и не очень нужна. Прожил же он 36 лет без жены. И явно готов прожить столько же.

«А может, мне вообще не жениться? Всё равно никто лучше тебя не будет обо мне заботиться», – говорит он маме.

И становится понятно, что, по большому счёту, ему жена не нужна. Ведь есть мама.

Не случайно когда он в пьяном виде, пританцовывая от нетерпения, звонит в квартиру Нади, думая, что это его собственная, он, как маленький ребёнок, кричит: «Мама, мама!». Потому что привык всегда звать на помощь маму.

И, судя по всему, эту привычку у него сама мама и выработала.

С мамой у героя, с одной стороны, очень близкие отношения – вон как доверительно они обсуждают и Галю, и всю предыдущую личную жизнь Жени.

А с другой – мама позволяет себе самостоятельно решать за сына, что ему делать в данный момент. Взять хотя бы безобидный, на первый взгляд, эпизод, когда герой Александра Ширвиндта приходит к Лукашину домой, а мама его не пускает, да ещё и обманывает сына, говоря, что пришла соседка. А всё потому, что мама лучше знает, что сейчас нужно сыну.

Повзрослев, сыновья таких мам часто выбирают спутниц, которые так же готовы брать на себя ответственность и руководство всей его жизнью. В отношениях они стараются избегать конфликтов и никогда не стремятся к лидерству. Что наглядно и демонстрирует Женя Лукашин.

Начать с того, что именно Галя решает, как и где они будут встречать Новый год. Причём решает даже за его маму, которой по воле будущей невестки предстоит отправиться в новогоднюю ночь к подруге. Мамино мнение при этом не учитывается. Да и Женино тоже.

Его робкий протест по поводу друзей, ждущих их на праздник – «с Катанянами как-то неудобно получается» – натыкается на жёсткий отпор Гали: «Перебьются». И Лукашин даже не думает протестовать или отстаивать свои желания. Он лишь покорно улыбается в ответ.

Совершенно очевидно, что в браке с Галей его ждёт роль подкаблучника. Она свойственна большинству маменькиных сынков. Женщине в таких случаях даже не приходится прикладывать усилия, чтобы подчинить такого мужчину. А его самого такое подчинение нисколечко не тяготит.

Другое дело, что с подобным положением вещей может не согласиться мама. Потеря влияния на сына – самое страшное, что может для неё быть. Поэтому такие мамы болезненно воспринимают появление на горизонте любимого чада претендентки на его сердце. И даже если она, как героиня Любови Добржанской, и уверяет, что мечтает о внуках, на самом деле в глубине души она не готова делить сына с кем-то ещё.

Такие мамы вечно недовольны выбором сыновей. Помните, как на вопрос сына, нравится ли ей Галя, мама Жени Лукашина признаётся, что она от неё не в восторге. Но, тем не менее, не давит: «Ты ведь на ней женишься, а не я!».

«Но ты же моя мама!» – восклицает Лукашин. «Важно, чтобы ты не забыл об этом после женитьбы!» – отвечает мама.

И можно не сомневаться, что сама она сделает всё возможное, чтобы сын об этом помнил. Поэтому маменькины сынки очень часто либо остаются холостяками, либо разводятся.

«Маменькиным сынкам часто очень сложно найти себе пару. Но даже если они её и находят, то образуется своеобразный треугольник – мужчина, его избранница и мама», – предупреждает Марина Морозова.

Какой бы ни была красивой, образованной и хозяйственной избранница сына, мама обнаружит в ней множество недостатков, на которые и примется указывать сыну.И рано или поздно сын начнёт смотреть на жену мамиными глазами.