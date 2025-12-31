Врач рассказал, как без стресса войти в рабочий режим после праздников

Плавный переход к праздничному и рабочему режиму помогает снизить нагрузку на организм и избежать переутомления после новогодних выходных. Такое мнение высказал ТАСС врач общей практики клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Олег Борисов.

«Входить в праздники и выходить из них нужно постепенно: за один-два дня до Нового года важно высыпаться, не переедать и больше гулять, особенно при офисной работе», — рассказал он.

По словам эксперта, за два-три дня до окончания праздничных дней целесообразно возвращаться к привычному распорядку: соблюдать рациональное питание, спать не менее семи часов и ежедневно проводить время на свежем воздухе, сочетая прогулки с умеренной физической активностью.

«После длительных праздников необходимо восстанавливать прежний ритм жизни, на это тоже нужно время. Порой после праздников человек чувствует себя более уставшим. Нередко случается, когда в период праздников у человека подрывается здоровье настолько, что ему приходится по окончании праздников "выходить на больничный", чтобы восстановить свое здоровье», — отметил Борисов.

Врач также рекомендовал в первые два рабочих дня не планировать "авральных задач и входить в рабочий ритм постепенно".