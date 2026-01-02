Как женская независимость может привести к социальной изоляции

Многие женщины, страдающие от одиночества, ошибочно принимают независимость и самодостаточность за преимущества, что лишь усугубляет внутренний кризис. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Дмитрий Деулин.

«В психологическом консультировании иногда происходит подмена понятий: клиентке внушают, что она не одинока, а просто независимая и самодостаточная. Это создает иллюзию решения проблемы, тогда как она уходит вглубь и может привести к более серьезным последствиям – вплоть до хронической социальной изоляции», – сказал Деулин.

Он объяснил, что неудачный опыт прошлых отношений часто становится «психологическим тормозом»: человек проецирует старые обиды на новых партнеров, проявляет излишнюю подозрительность и завышенные требования.

«Ключ к выходу из этого состояния – честная работа с собой: осознание проблемы, ревизия жизненных установок и готовность менять «инструментарий», с которым человек подходит к построению отношений. Иногда достаточно просто понять, что твоя «мерка» не подходит для реального мира», – уточнил Деулин.

Психолог посоветовал женщинам, испытывающим одиночество, проявлять терпение и не замыкаться в себе.