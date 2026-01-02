Названы самые удачные даты для свадьбы в 2026 году

Выбор даты бракосочетания — важный этап подготовки к свадьбе. Согласно нумерологии, каждая цифра обладает своей энергией, влияющей на жизнь человека. Нумеролог, эксперт в сфере магии Евгения Белова рассказала «Вечерней Москве» о наиболее благоприятных днях для заключения брака в 2026 году.

Как рассказала эксперт, 2026 год обещает быть годом энергии, силы и удачи. Он будет покровительствовать тем, кто готов действовать и начинать что-то новое, в том числе менять свою жизнь, переходить на новый уровень в отношениях.

Наступающему году покровительствует единичка — число удачного старта, успеха. Не случайно спортсмены так сражаются именно за первое место. Первый — значит, лучший, как бы говорит нам 2026-й, готовясь протянуть руку помощи всем тем, кто откажется от лени, уныния и сомнений и будет готов действовать, — заверила эксперт.

Однако в сфере личной жизни 2026-й выдастся непростым. Он будет удачным для заключения брака только у тех пар, которые искренне любят друг друга, предупредила нумеролог.

Любовь все-таки подразумевает двойку, ведь любящих сердец всегда два. Но в том случае, когда речь идет об истинной любви и настоящей второй половинке, 2026-й год и число один окажут максимальную помощь, — уверена Белова.

Специалист объяснила, как выбрать удачные даты для свадьбы в 2026 году:

Чтобы заключить в 2026-м году удачный брак, необходимо убедиться в том, что ваш спутник жизни действительно часть вашего сердца. А затем выбрать те даты для свадьбы, которые нумерологически совпадают с нечетными числами! Для того чтобы узнать число дня, складываются все числа в полной дате. Например, для популярной даты 06.06.2026 нумерологическим числом будет 4 (6+6+2+2+6=22; 2+2=4). Увы, но красивая дата в паспорте удачи в браке не принесет, как, собственно, и 26.06.2026 (2+6+6+2+2+6=24, 2+4=6), потому что число снова четное.

Собеседница «ВМ» отметила, что одной из лучших дат для заключения брака в 2026 году является 27 июня 2026 года.

27 июня дает в сумме семерку. Этот день очень удачный для свадьбы в 2026 году, — подчеркнула нумеролог.

Лучшими месяцами для заключения брака в следующем году будут январь, февраль, март, октябрь и ноябрь, перечислила эксперт.

Не стоит также забывать, что древняя славянская народная традиция рекомендует заключать браки в январе, феврале, марте, октябре и ноябре. Лучше всего планировать свадьбы именно на эти месяцы, и тогда Огненная Лошадка будет готова унести к вершинам счастья карету новой семьи, — пообещала Белова.

