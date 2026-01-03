Ученые нашли причину высокой тревожности зумеров

Почти каждый пятый взрослый житель США испытывает тревожное расстройство, а наиболее уязвимой группой остаются молодые люди. К такому выводу пришли американские исследователи, изучив связь между тревожностью, возрастом и использованием социальных сетей. Об этом сообщает портал The Conversation.

Исследователи в области общественного здравоохранения США провели репрезентативный опрос 500 взрослых жителей Флориды. Для оценки тревожности использовалась клиническая шкала GAD-7, которая позволяет выявить симптомы генерализованного тревожного расстройства — от минимальных до тяжелых.

Опрос показал, что у 18,6% респондентов наблюдаются признаки как минимум умеренной тревожности, причем почти у половины из них — тяжелой формы. Это означает, что клинически значимая тревога может затрагивать около 3,5 млн жителей штата.

Самые высокие показатели тревожности зафиксированы у поколения Z (18–27 лет). Средний балл по шкале GAD-7 у них составил 8,17 — почти уровень умеренного тревожного расстройства. Для сравнения: у миллениалов этот показатель равнялся 6,50, у поколения X — 5,32, а у бэйби-бумеров — всего 3,04.

Исследователи отдельно проанализировали влияние соцсетей. У людей, которые вообще не пользуются социальными платформами, средний уровень тревожности был самым низким. По мере роста времени, проведенного в соцсетях, показатели тревоги стабильно увеличивались. У тех, кто проводит в соцсетях более 10 часов в неделю, уровень тревожности приближался к клинически значимым значениям.

«Мы увидели четкую зависимость: чем больше времени молодые люди проводят в социальных сетях, тем выше их уровень тревожности», — отметили авторы исследования.

Значение имели не только часы онлайн, но и цели использования соцсетей. Наименьшая тревожность наблюдалась у тех, кто использует их для общения с семьей и друзьями. Наибольшая — у пользователей, которые следят за трендами, поп-культурой, а также контентом о здоровье, фитнесе и внешности. Особенно высокие показатели тревоги были у тех, кто испытывал страх упустить что-то важное, наблюдая за чужими публикациями.

Даже при анализе только зумеров и миллениалов связь между временем в соцсетях и тревожностью сохранялась. У тех, кто проводил онлайн менее часа в неделю, средний уровень тревоги был почти в три раза ниже, чем у тех, кто находился в соцсетях более 10 часов.