Эмоциональный детокс: как перезагрузить нервную систему за 15 минут в день

Иногда мы прямо чувствуем: еще чуть-чуть — и просто взорвемся. Телефон полетит в стену, а чашка на пол. Вы не виноваты. Просто в жестком ритме, постоянном стрессе, дедлайнах и многозадачности наша психика не успевает восстанавливаться.

«Внутри нас есть две мощные и противоположные силы: симпатический отдел нервной системы — это наш внутренний „газ“, а парасимпатический — наш внутренний „тормоз“. Из-за обработки больших объемов информации симпатическая система работает, практически не выключаясь. Она перегружена и формирует постоянное напряжение», — говорит Ирина Котова, преподаватель хатха-йоги и йогатерапевт.

Лучше не доводить до того момента, когда чье-то невинное замечание или оплошность спровоцируют вашу истерику. Есть способы быстро перезагрузить нервную систему и сохранить баланс.

Как быстро успокоиться

«Звуковые волны и вибрации помогают привести нервную систему в баланс. Они активируют те отделы нервной системы, которые помогают снять внутренние блоки и гармонизировать многие процессы в теле. Высокочастотные звуки успокаивают, создают ощущение душевного равновесия, способствуют освобождению от негативных эмоций и нормализуют гормональный фон», — рассказывает эксперт.

Что можно делать в период шторма и трансформаций? Уединиться. Уйти на глубину. Там не так сильно качает.

Звук — ваш личный терапевт. Нужный уровень вибрации может расслабить ум и заземлить всего за 10-15 минут. Важно расширять свой репертуар, палитру звуков, диапазон и набор инструментов. Сенсорное разнообразие обеспечивает психике адаптивность к разным ситуациям и обстоятельствам в жизни.

Топ-3 практики саундхилинга, доступных каждому

1. Плейлист радости

Это эмоциональный душ, скорая помощь и гигиенический минимум. Создайте отдельный личный плейлист радости или освобождения. Важно дать место волнующей эмоции, прожить ее и как можно скорее отпустить.

«Это простой, но очень действенный метод, позволяющий вовремя смещать фокус внимания и выдерживать нагрузку. А главное — повышать уровень своих вибраций здесь и сейчас. Идеально подключить к прослушиванию технику „спонтанного танца“. Это поможет прожить и отпустить эмоции через тело», — советует преподаватель йоги.

2. Исцеление собственным голосом

Как это работает? Например, можно переписать ограничивающее убеждение и записать на аудио своим голосом новые сценарии, установки и аффирмации под вашу конкретную ситуацию. Моделируйте новую реальность, регулярно прослушивая записи и переустанавливая ментальные программы.

3. Пение

«Когда мы поем, активируется блуждающий нерв (вагус), что снижает активность симпатической нервной системы. Голосовые связки вибрируют, и мы буквально массируем этот нерв, который в свою очередь посылает импульсы к внутренним органам, передавая сигнал о том, что мы в безопасности и можно расслабиться», — рассказывает Ирина Котова.

Это происходит, например, во время пения мантр. В йога-традиции мантра — это инструмент духовной практики: древняя священная фраза на санскрите, воспевающая богов и высшие силы, которая помогает успокоить ум. Ойга-практики считают, что когда человек сосредоточен на повторении этих вибраций, он сам наполняется божественными качествами.

«Во время духовных практик, пения мантр или молитв высокочастотные мелодии помогают открыть сердце, наладить контакт души и тела, услышать ответы на свои вопросы», — говорит специалист.

Эмоциональный детокс — это не роскошь, а ежедневная гигиена души. Всего 15 минут саундхилинга — и нервная система перезагружается. Вы возвращаете себе спокойствие, радость и внутреннюю силу. Начните сегодня: создайте свой плейлист радости и позвольте вибрациям исцелить вас.