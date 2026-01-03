Как путешествия влияют на психику

Поездки повышают уровень свободы. Психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как путешествия влияют на эмоциональный фон. По словам эксперта, смена обстановки положительно сказывается на психике.

«Интерес — зона оптимизма. Когда нам что-то интересно, мы оживаем. В апатии сложно генерировать новое, а в путешествиях это новое генерируется само. Повышается выработка дофамина, который отвечает за радость и предвкушение прекрасного. Переключаемость внимания помогает сместиться с домашней рутины», — сказала Кардиакос.

Психолог подчеркнула, что мы привыкаем к тому, что окружает нас обычно, и выстраиваем вокруг этого поведение, привычки, эмоциональные реакции. Например: работа — усталость и огорчение. А во время путешествия обстоятельства предлагают отвлечься от привычного и даже соскучиться.