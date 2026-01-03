Почему интерес к интиму растет в новогодние праздники

Статистика показывает, что в новогодние каникулы интерес людей к сексу растет. Как рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько, интимная активность в этот период повышается из-за биосоциальных особенностей людей.

«Многие годы жизнедеятельность человека была связана со сменой сезонов, на зимний период приходилось время, когда можно побыть в кругу себе подобных, где иногда присутствовали и привлекательные персоны противоположного пола. Это социальный фактор, который привел к повышению интимной активности в этот период. Кроме того, есть и биологические предпосылки. Существуют исследования, которые показали, что женщины зимой кажутся мужчинам более привлекательными, а качество спермы становится лучше, чем в другие времена года», — отметил Гулько.

Есть и сезонный вклад: зимой меняется световой режим, что влияет на сон, настроение и уровень энергии. Кроме того, в России из-за длинных новогодних каникул и Рождества появляется ощущение «жизни вне режима». Для психики это сигнал «можно расслабиться», и само это разрешение нередко запускает желание.