В каком случае секс в праздники может испортить отношения

Многие ждут от новогодних каникул и секса в это время чего-то особенного, а сталкиваются с обыденностью. В итоге завышенные ожидания от партнера и новогодних праздников могут привести к разочарованию и проблемам в отношениях, рассказала «Газете.Ru» психолог Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Елена Вершинкина.

«Почему же возникает идея, что новогодний секс должен быть особенным? Потому что Новый год в России — символ «правильной жизни»: в эти дни принято демонстрировать, что с домом, столом, настроением и отношениями все в порядке. Соцсети и массовая культура поднимают планку образом идеальной ночи — красивой, страстной, безупречной. Добавьте установку «как встретишь — так и проведешь», и интимность превращается в показатель «у нас все хорошо» и почти в тест на отношения. Парадокс в том, что чем сильнее ощущение «мы должны», тем меньше спонтанности и выше риск разочарования», — рассказала Вершинкина.

Реальность часто прозаичнее: подготовка, усталость, переедание, шум, эмоциональное перенапряжение. Тело в такую ночь нередко выбирает сон и восстановление.