От бумеров до альфы: какие существуют поколения людей и чем они отличаются друг от друга
У людей разных поколений, безусловно, разные ценности, убеждения и потребности. Отсюда и происходят конфликты, которые особенно заметны в расширенных семьях, где активное участие в жизни принимают бабушки и дедушки. Практикующий психолог, гештальт-терапевт, блогер, эксперт различных ТВ-шоу Любовь Розенберг рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», какие существуют поколения людей, чем их представители отличаются друг от друга и есть ли шанс преодолеть разрыв между ними.
Чем отличаются представители разных поколений
По словам эксперта, принято считать, что одно поколение равно примерно 20–25 годам, но это очень условное деление. Пока можно выделить пять поколений.
Беби-бумеры (1944–1967 годы)
Это поколение современных бабушек и дедушек, пояснила психолог. Они родились сразу после Второй мировой войны. В этот период значительно выросла рождаемость — отсюда и название. Основные ценности, убеждения и потребности бумеров:
- Социально активны, патриотичны, ценят свою принадлежность семье, коллективу, стране, партии.
- Преданы своему делу, готовы работать долго, несмотря на условия.
- Привязаны к материальным ценностям, которые усердно копят, ремонтируют и с трудом расстаются.
- Сопротивляются любым изменениям и технологиям.
- Всячески пытаются сохранить традиции семьи, заботятся о детях и внуках.
- Иногда слишком настойчиво навязывают это, стремясь реализоваться через своих потомков.
Поколение X (1967–1984 годы)
Людей, рожденных в эти годы, тоже частично можно отнести к старшему поколению семьи. Основные ценности, убеждения и потребности поколения X:
- Недоверчивы — не верят пропаганде и рекламе, опираются на факты.
- Ценят свободу и независимость.
- Стремятся найти свое призвание и достичь весомых результатов.
- Гибкие, реагируют на внешние изменения и адаптируются к ним. Легко освоили цифровое пространство, уверенные пользователи и программисты.
- Социально активны. Для них одинаково ценны и семья, и работа, и увлечения. Умеют дружить.
- Мудрость, которую они достигают через умение делать выводы из допущенных ошибок, могут анализировать свой и чужой опыт, чтобы больше не допускать подобного.
Поколение Y, или миллениалы (1984–2000 годы)
Это уже взрослые дети и молодые родители. Миллениалы — бунтари. Их не устраивает многое в жизни и есть стремление к социальным изменениям, смене места жительства, страны. Основные ценности, убеждения и потребности поколения:
- Первое цифровое поколение, которое на «ты» со всеми гаджетами, программами и достижениями современной науки и общества.
- Социально ответственны за мир, в котором живут. Им важны борьба за чистоту воздуха и экологию во всех сферах, включая здоровое питание и образ жизни.
- Убеждены, что работа должна приносить не только доход и статус, но и соответствовать их жизненным ценностям.
- Ищут свою миссию и стремятся самореализоваться через нее.
- Ценят свое время и стараются найти баланс между работой и личной жизнью.
- В семье для них также важны и уважение, и свобода.
Поколение Z, или зумеры (2000–2019 годы)
К этому поколению относятся современные школьники, студенты и молодые специалисты. Полностью цифровое поколение, которое не может представить, как люди жили без гаджетов и тех возможностей, которые дают современные технологии. Основные ценности, убеждения и потребности зумеров:
- Диджиталы. Легко маневрируют в цифровом пространстве и используют гаджеты во всех сферах жизни, зачастую даже подменяя реальность и живое общение уходом в виртуальное пространство, где чувствуют себя более защищенными и свободными.
- Образованность, но другая, не энциклопедическая. Мало учат и читают, но много знают из самых разных сфер. Способны быстро найти то, что нужно, и тут же применить. Не ценят грамотность, главное, чтобы получилось, чтобы поняли. Важно саморазвитие, но стараются максимально сократить время обучения, предпочитая онлайн-курсы, семинары, мастер-классы.
- Мало интересуются политикой и государственным устройством.
- Не привязаны к офисам и стандартным пятидневкам, быстро там выгорают. Стараются сделать работу максимально комфортной, поэтому уходят на фриланс и удаленку.
- Ищут совершенно иные способы заработка (не классические) — блогерство, реклама, написание программ, создание интернет-продуктов, и т. д.
- Социально более закрыты, замкнуты в себе, но в интернет-пространстве могут выглядеть очень открытыми и активными. В друзьях и семье нуждаются, но стараются везде защищать границы личного пространства, тяжело переносят давление и несвободу.
- Не видят смысла тратить жизнь на уборку, готовку и прочие бытовые вопросы.
- Важны самоидентичность, автономность и свое мнение.
- Готовы пользоваться помощью специалистов-психологов, чтобы разрешить внутренние и внешние конфликты и стать более осознанными и самодостаточными.
Поколение A, или альфа
По мнению разных исследователей, годы рождения людей поколения альфа разнятся от 2011 до 2019-го, и когда будет переход к следующему поколению, пока неизвестно, сообщила эксперт.
Есть мнение, что представители поколения альфа будут самыми материально обеспеченными и продвинутыми технологически, — рассказала Розенберг. — При этом сложно говорить, что конкретно будет в приоритетах у поколения Альфа, но, несомненно, это очень легко обучаемые и развитые интеллектуально люди, которые в умственном развитии с самого раннего детства будут апеллировать большим количеством терминов и понятий.
Основные ценности, убеждения и потребности поколения:
- Способны абсолютно свободно общаться и создавать новые цифровые технологии, продвигая прогресс на космический, межпланетный уровень.
- Вместе с тем в бытовом плане это будет еще более инфантильное поколение, не готовое обслуживать себя и решать самим вопросы обеспечения жизнедеятельности.
- Миру придется смириться и искать новые способы получения образования, отказываясь от классических схем и оценочных позиций.
- Социально поколение Альфа будет более аутистичным, сосредоточенным на себе и своих потребностях. Возможно, институт семьи будет утрачивать свою значимость или служить базой для комфортной жизни, обеспечивая удовлетворение первичных потребностей в еде, тепле и сне.
- За счет более глобального мышления и видения всего происходящего с иной точки зрения люди поколения альфа смогут решить вопросы мирового уровня, касающиеся сосуществования разных наций и стран в мире и согласии. Начнется переход на новый уровень, где потихоньку будут стираться различия и противоречия.
Возможно, пройдет, родится и повзрослеет еще не одно поколение, но эволюционно тенденции к этому просматриваются уже сейчас, — уверена психолог.
Как преодолеть разрыв между поколениями
По мнению психолога, преодолеть разрыв между поколениями невозможно. Но в течение жизни человек, родившийся в любое из поколений, сам проходит изменения и частично присваивает себе черты и характеристики поколений своих детей и внуков.
Иначе мы бы не выжили. Всего лишь нужно понять, что потребности остались прежние, они — в необходимости любить и быть любимым, в семье, которая является основой воспитания и формирования личности, в социальном одобрении и простом желании быть счастливыми. Поэтому нужно ни спорить, ни навязывать, а жить так, как комфортно каждому члену семьи, но не по отдельности, а в совместности. И пусть бабушка читает книги и рассказывает что-то интересное, спрашивая о том, что там нового в интернете, и просит что-то найти, а то и сама идет на курсы по ведению блога по совету подрастающего поколения, а дедушка ездит с внуком на рыбалку, при этом попросив его сформировать маршрут и выбрать новое технологичное приспособление для лучшего клева. Гаджеты не уйдут из нашей жизни, и это факт. Значит, взрослым нужно принять это и искать способы взаимодействия и поддержки наших детей и внуков, которые во многом другие, но по-прежнему родные и самые любимые нам люди, — заключила Розенберг.
Рынок труда тоже постоянно эволюционирует под влиянием разных поколений: они привносят свои ценности, стиль, видение идеальной работы, но и тем самым создают новые вызовы для работодателей. Как каждое поколение повлияло на рынок труда и какие тренды ожидают нас в ближайшем будущем, рассказал «Вечерней Москве» генеральный директор сервиса для безопасных сделок с проектными исполнителями Solar Staff Владимир Корицкий.