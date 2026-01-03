Эксперт рассказал, как можно разнообразить секс в новогодние каникулы

Многие ждут от новогодних каникул и секса в это время чего-то особенного. Чтобы ожидания сбылись, нужно ввести в практику новогодние интимные традиции, отметил в беседе с «Газетой.Ru» врач-сексолог, психотерапевт, психиатр клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Игорь Кан.

«Чтобы праздник прошел замечательно и надолго запомнился, можно придумать свои интимные традиции, например, открывать по одному эротическому подарку (красивое белье, массажное масло, игрушку) каждую ночь с 31 декабря по 7 января. Или написать на бумажках интимные фантазии (желания) на будущий год («попробовать ролевую игру», «сходить в баню вдвоем», «устроить свидание в отеле»). Доставать и воплощать в течение праздников. Если есть возможность, забронировать отель даже в своем городе. Смена обстановки творит чудеса! Устроить «Вечер чувств» с интимным массажем, кормлением друг друга с закрытыми глазами, музыкой и ароматами», — объяснил специалист.

Тем не менее такие нововведения нужно вводить постепенно. Кроме того, важно говорить о желаниях заранее, обсуждать границы и договориться, что всегда можно остановиться и вернуться к привычному.