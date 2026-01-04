Пять вещей, которые нельзя позволять взрослым детям

Мы настолько привыкли опекать своих детей, что делаем это и тогда, когда они уже взрослые. И если раньше мы могли воспринимать это как должное, то сейчас это может стать проблемой. Автор канала «Просто о жизни и воспитании» рассказывает о пяти правилах, которые позволят и дальше сохранять доверие и авторитет в глазах детей.

© ГлагоL

Они не должны манипулировать вашей любовью. Согласитесь, слышать от детей такую фразу, как «Если любишь, то сделаешь…» — это для многих настоящий шантаж. Но любовь — не то чувство, которое можно измерять.

Не стоит позволять пользоваться вашим чувством вины. Немало родителей чувствуют вину, например, когда ребенок из неполной семьи, и им кажется, что в такой ситуации он чем-то обделен, и они дают ему это почувствовать. После этого дети начинают пытаться контролировать вашу жизнь, финансы и общение.

Не давайте считать ваше имущество общим без спроса. «Мы же родня» — это лишнее оправдание для того, чтобы брать ваши деньги и вещи без разрешения или занимать ваше пространство. Уважение к личным границам — обязательное условие любых отношений.

Не позволяйте обесценивать вашу жизнь и выбор. Взрослые дети не должны вам говорить, как жить, что покупать, с кем общаться. Под маской заботы может скрываться желание контролировать. У вас есть право жить так, как вы хотите.

Не перекладывайте на себя ответственность за жизнь ребенка. От помощи в выборе работы, партнера или в решении финансовых проблем до просьбы «избавь меня от этой ситуации» обычно один шаг. Но каждый взрослый должен сам отвечать за свои решения.

