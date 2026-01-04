Психолог объяснил, как цифровизация усугубляет проблему одиночества в обществе

Проблема одиночества, особенно актуальная для женщин, обострилась в условиях цифровой трансформации общества. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Дмитрий Деулин.

«Одиночество – это не просто отсутствие партнера, а фрустрация базовых потребностей в принятии, поддержке и близости. Сегодня оно усугубляется разобщенностью общества, эмансипационными трендами, необоснованно высокими личными притязаниями и даже личностными особенностями. При этом многие стесняются признаваться в своих переживаниях из-за стигматизации, что маскирует реальный масштаб проблемы», – сказал Деулин.

Психолог отметил, что современные социальные тренды часто затрудняют создание глубоких эмоциональных связей.

«Современные модели независимости зачастую затрудняют установление близких отношений. Чрезмерная самообеспеченность, отсутствие готовности к компромиссу и эмпатии могут отталкивать потенциальных партнеров. Сильная сторона женщины – в ее способности вызывать желание защищать и заботиться, а не в доминировании», – пояснил Деулин.

Эксперт подчеркнул, что для преодоления одиночества необходим осознанный подход, включающий пересмотр жизненных приоритетов и, при необходимости, обращение за профессиональной психологической помощью.