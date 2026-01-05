Психолог объяснил, почему путешествия полезны для пожилых людей

Смена обстановки положительно сказывается на внутреннем состоянии. Психолог Денис Хакимов рассказал, почему путешествия полезны для пожилых людей. По словам эксперта, будни и повседневная рутина иногда становятся причиной того, что мы перестаём замечать не только окружающее, но и свои интересы, что особенно сказывается на старшем поколении. В этом случае поездка, пусть даже небольшая, может стать перезагрузкой.

© Чемпионат.com

«Люди, вышедшие на пенсию, испытывают характерные изменения: перестройка быта и привычного уклада жизни, изменение социальной активности, поиск новых смыслов. Нередко появляется больше свободного времени, и вопрос собственного досуга тоже вызывает трудности. Без приложения сил и энергии теряются ориентиры и возникает стресс», — сказал эксперт.

Для пожилого человека путешествие — событие, дающее свежий взгляд на мир. Благодаря поездкам разгружается нервная система, улучшаются настроение и общее самочувствие.