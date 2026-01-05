Психолог объяснил, почему путешествия полезны для людей старшего поколения

Чемпионат.com

Смена обстановки положительно сказывается на внутреннем состоянии. Психолог Денис Хакимов рассказал, почему путешествия полезны для пожилых людей. По словам эксперта, будни и повседневная рутина иногда становятся причиной того, что мы перестаём замечать не только окружающее, но и свои интересы, что особенно сказывается на старшем поколении. В этом случае поездка, пусть даже небольшая, может стать перезагрузкой.

Психолог объяснил, почему путешествия полезны для пожилых людей
© Чемпионат.com
«Люди, вышедшие на пенсию, испытывают характерные изменения: перестройка быта и привычного уклада жизни, изменение социальной активности, поиск новых смыслов. Нередко появляется больше свободного времени, и вопрос собственного досуга тоже вызывает трудности. Без приложения сил и энергии теряются ориентиры и возникает стресс», — сказал эксперт.

Для пожилого человека путешествие — событие, дающее свежий взгляд на мир. Благодаря поездкам разгружается нервная система, улучшаются настроение и общее самочувствие.