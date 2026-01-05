Найдено удивительное различие между верующими и атеистами

Новое исследование показывает, что высокая религиозность связана не только с позитивными чувствами, но и с более частым переживанием смешанных эмоций — одновременного ощущения счастья и грусти. Открытие ставит под сомнение упрощенный взгляд на религию как источник лишь покоя или лишь чувства вины.

Психологи провели пять исследований с участием более 8400 человек в США и Сингапуре. Они использовали разные методы: разовые опросы, наблюдения во время пандемии и месячное лонгитюдное исследование. Религиозные люди чаще сообщали о смешанных эмоциях и положительных чувствах, но реже — об исключительно негативных.

Исследователи проверили три гипотезы и обнаружили, что главный механизм — это восприятие Бога как одновременно любящего защитника и строгого судью. Это сочетание порой вызывает сложный эмоциональный коктейль. У верующего возникает чувство утешения и безопасности от веры в высшую защиту, и в то же время чувство тревоги и морального беспокойства от осознания постоянной оценки и возможного наказания.

Подобные отличия между верующими и атеистами наблюдались в разных культурах (Запад и Восток) и даже в стрессовый период пандемии. Ученые считают, что именно религиозность предсказывает усиление смешанных эмоций в будущем, а не наоборот. Впрочем, они отмечают, что религия — далеко не единственный фактор, влияющий на эмоции, пишет PsyPost.

По мнению психологов, вера создает не простую эмоциональную палитру, а богатый и противоречивый ландшафт чувств, где утешение и трепет, радость и моральная ответственность сосуществуют. Это помогает понять, почему для многих верующих религия — это не просто источник спокойствия, а глубокий и многогранный жизненный путь.