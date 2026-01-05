Психолог предупредил о скрытой опасности отношений без ссор

Отсутствие ссор между партнерами может свидетельствовать об определенном нарушении коммуникации в отношениях, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Филиппова.

«В психологической литературе принято говорить не о ссоре, а о конфликте. Конфликт, в отличие от ссоры, это проявление серьезных разногласий, это противостояние, которое возникает из-за несовместимости интересов, целей и ценностей. Есть точка зрения, что любая ссора является проявлением конфликта, но не любой конфликт перерастает в ссору. Принято считать, что конфликты ухудшают отношения, но современные исследования показывают, что это не так. Если конфликт разрешается позитивно, он может быть полезен для отношений», – объяснила врач.

По словам психолога, ссора может рассматриваться как симптом конфликта, как сигнал о том, что есть какая-то проблема. Ведь если конфликт не проявляет себя вовне, он может долго продолжать тлеть, разрушая отношения.

«Отсутствие ссор может свидетельствовать об определенном нарушении коммуникации в отношениях. Это может быть связано с так называемым коммуникационным барьером, когда в силу каких-то особенностей члена семьи, имеющего потребность, и других членов семьи, от которых зависит удовлетворение этой потребности, передача информации о потребности оказывается затрудненной. Образуется дефицит информации, неудовлетворенная потребность загоняется внутрь», – отметила специалист.

Еще одной причиной отсутствия ссор может быть и идеализация отношений, представление, что любовь исключает конфликты и ссоры, и конфликт воспринимается как катастрофа. Часто люди не ссорятся именно потому, что боятся ссор, считают, что ссора и конфликт говорят об отсутствии любви. Но, в таком случае, уход от ссор может приводить к маскировке проблем в отношениях, которые остаются нерешенными.