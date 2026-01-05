Специалист объяснил тренд на «ноубай-листы»

Психолог Екатерина Кольцова заявила, что тренд на публикацию в соцсетях так называемых «ноубай-листов», когда формируются перечни товаров, которые человек не готов приобретать в ближайшие 12 месяцев, вызван защитными механизмами психики, а не только рациональным подходом к трате денег.

В беседе с корреспондентом 360.ru Кольцова отметила, что в условиях стремительного падения доходов и общей экономической нестабильности у многих людей просто нет возможности соответствовать тому уровню потребления, который транслируют другие люди. Тогда психика, чтобы избежать фрустрации, подкидывает мысль: «А вообще-то мне это и не нужно».

«Когда желаемое становится финансово недоступным, будь то новый гаджет или ежедневный кофе с собой, мозг может рационализировать ситуацию, превращая вынужденный отказ в сознательный и даже модный выбор. Это помогает избежать неприятных эмоций», — поясняет психолог.

