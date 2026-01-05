Клинический психолог ответил, как тело сигнализирует о стрессе и выгорании

Хроническая усталость, тревожность и необъяснимые боли всё чаще становятся спутниками жизни. Клинический психолог и кандидат психологических наук Алёна Савюк в беседе с Life.ru объяснила, что, привыкая жить «из головы» и решая только рациональные задачи, человек теряет контакт с собственным телом. А именно оно первым посылает сигналы о перегрузке и истощении ресурсов.

«Тело рассматривается как неудобный придаток, который мешает работать, — отмечает эксперт. — При этом сдавливающая грудь, зажатая челюсть, боли в животе или пояснице часто появляются задолго до того, как человек признаёт, что устал или злится».

Психолог поясняет, что различные дискомфортные ощущения часто являются формой выражения подавленных эмоций:

Игнорируя эти сигналы, человек переходит на «автопилот», его дыхание становится поверхностным, а мышцы не расслабляются даже во сне. Это ведёт к хронической усталости и болевым синдромам.