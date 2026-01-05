Названы причины вредных привычек по типу прокрастинации

Новое исследование объясняет, почему люди сознательно вредят себе — от грызения ногтей до прокрастинации. Оказывается, это не просто вредные привычки, а защитный механизм мозга, уходящий корнями в инстинкты выживания.

© Телеканал «Наука»

Эволюционная логика самосаботажа

По словам клинического психолога Чарли Хериот-Мейтленда, мозг эволюционировал не для счастья, а для выживания. Его главная цель — избегать непредсказуемых угроз.

«Мозг предпочтет, чтобы мы сами контролировали свое бездействие, чем рисковали быть застигнутыми врасплох внешней угрозой», — считает он.

Таким образом, самосаботаж — это своеобразный «контролируемый взрыв». Прокрастинация защищает от потенциального провала — «лучше не сделать, чем сделать плохо». Играет роль и перфекционизм — попытка избежать любых ошибок, что также может приводить к прокрастинации. А пессимизм готовит к худшему, чтобы не разочароваться.

Почему так сложно преодолеть самосаботаж

Избегая задачи из-за страха неудачи, мы действительно выполняем ее хуже, подтверждая свои опасения. В момент тревоги система реагирования на угрозы временно отключает рациональное мышление, запуская импульсивные модели поведения. Это дает иллюзию контроля над ситуацией, что снижает тревожность, хоть и ненадолго.

Ключ к смене этих паттернов — не в борьбе с привычкой, а в понимании ее защитной функции:

Сочувствие вместо осуждения. Критика только усиливает порочный круг. Нужно признать: «Мой мозг пытается меня защитить, но способ выбрал неудачный».

Критика только усиливает порочный круг. Нужно признать: «Мой мозг пытается меня защитить, но способ выбрал неудачный». Работа с причиной, а не со следствием. Важно найти глубинную эмоциональную боль или страх, которые запускают механизм самосаботажа. Это может быть страх отвержения или травма прошлой неудачи.

Важно найти глубинную эмоциональную боль или страх, которые запускают механизм самосаботажа. Это может быть страх отвержения или травма прошлой неудачи. Нейропластичность. Мозг можно «перенастроить» через осознанную практику новых, более здоровых реакций. Но это требует времени и терпения.

Таким образом, самосаботаж — это не слабость характера, а эволюционно выработанная стратегия, которая когда-то помогала выживать. Сегодня она часто мешает нам жить полноценно. Понимая ее биологические корни, мы можем перестать винить себя и начать менять свои реакции с состраданием и осознанностью.