Ученые выяснили, какой тип людей легче переносит критику

Ученые из Пекинского университета установили, что скромные люди по-особенному обрабатывают социальную обратную связь: их мозг спокойно реагирует на отказ и при этом ярко откликается на одобрение. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Brain Mapping (HBM).

© Газета.Ru

Социальные оценки — принятие или неприятие со стороны окружающих — играют важную роль в том, как человек чувствует себя и ведет себя в обществе. Обычно негативная обратная связь вызывает стресс, а позитивная приносит удовольствие. Чтобы справиться с критикой, люди нередко подавляют эмоции, но такой подход часто снижает не только боль от отказа, но и радость от одобрения.

Авторы работы решили проверить, может ли скромность стать более мягким и эффективным способом эмоциональной адаптации. В исследовании приняли участие 47 молодых добровольцев.

Во время сканирования мозга с помощью функциональной МРТ они выполняли задание, имитирующее оценку со стороны сверстников: участники пытались угадать, понравятся ли они другим людям, а затем получали реальную обратную связь — ожидаемую или неожиданную, позитивную или негативную.

Оказалось, что у менее скромных людей неожиданные оценки вызывали усиленную активность в зонах мозга, связанных с фокусом на себе. У скромных участников такая реакция была значительно слабее. Ученые пояснили: это говорит о том, что скромные люди меньше «зацикливаются» на несоответствии своих ожиданий и чужих оценок и легче переносят критику.

«Кроме того, анализ показал, что скромные люди регулируют эмоции не за счет подавления чувств, а через переосмысление происходящего. Такая черта характера помогает человеку принимать социальную обратную связь без внутренней борьбы и эмоциональных потерь», — отмечают авторы исследования.

Ученые подчеркивают, что работа проводилась в Китае, где культурные установки, связанные со скромностью, выражены особенно сильно. Тем не менее результаты указывают на то, что скромность может быть нейронным преимуществом в социальной жизни.