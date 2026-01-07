Открытки с Рождеством: 70+ картинок и поздравлений

Православное Рождество Христово отмечают 7 января. В этот день люди стремятся поделиться теплом и радостью с близкими, напоминая им о любви, семейном уюте и вере в лучшее. «Лента.ру» подготовила красивые открытки и поздравления с Рождеством, которые можно скачать бесплатно и отправить в соцсетях и мессенджерах.

Красивые картинки

Пусть ангел-хранитель не отходит от вашего порога в этот святой вечер. В вашем доме пусть всегда царит взаимопонимание и уют. А сердце будет согрето верой и любовью!

Рождество — это время, когда даже воздух кажется наполненным добротой. От всей души разделяю с вами радость этого чудесного праздника. Пусть в вашей семье будет много счастливых моментов и душевных разговоров. Пусть новый день принесет с собой только светлые перемены!

В этот светлый вечер наш дом наполнен теплом и ароматом хвои. Сердце чувствует особую, тихую радость. Вместе с близкими мы делимся улыбками и вспоминаем самые добрые истории. Этот праздник дарит нам ощущение чуда и надежды. Ваше присутствие делает его по-настоящему полным!

За окном мягко ложится снег, а в комнате горит мягкий свет. В такой вечер особенно сильно ощущается любовь и поддержка родных людей. Благодарю, что вы есть в моей жизни. Мира и спокойствия вашему дому!

В этот праздник хочется сказать вам самые простые и искренние слова. Вы — тот человек, с которым всегда тепло и спокойно. Спасибо за вашу доброту и мудрость. Пусть рождественская звезда осветит ваш путь к счастью!

Сегодня вечер такой тихий и торжественный, будто сама природа замерла в ожидании чуда. От всего сердца — мира, здоровья и душевного тепла. Пусть ваша жизнь будет долгой и светлой, как этот праздничный вечер.

Пусть в вашей душе поселится светлая надежда, а в сердце — любовь. Этот день напоминает нам о самом главном — вере, семье и милосердии. Берегите эти ценности.

Под звуки рождественского гимна хочется пожелать вашей семье самого простого и настоящего. Пусть в вашем доме пребудут гармония и радость. А каждый новый день приносит с собой новые благословения.

Пусть ваши сердца наполнятся тихим ликованием в этот святой праздник. Родные лица при свечах, детский смех — вот настоящее богатство. Мира, света, радости и успеха вам и вашим близким!

Рождество — это праздник, который согревает даже в самый лютый мороз. Дарю вам кусочек своего тепла и самые добрые мысли. Пусть ваш ангел-хранитель оберегает вас и вашу семью. Будьте счастливы и здоровы!

Открытки с поздравлениями

В этот чудесный вечер, когда небо становится чуть ближе, а в воздухе разлито ощущение таинства, мне очень хочется, чтобы вы были окружены самыми дорогими людьми. Пусть ваш дом наполняется радостным смехом, запахом еловых веток и вкусного угощения, а в сердце живет уверенность в завтрашнем дне. Пусть свет Вифлеемской звезды укажет вам верный путь и осветит даже самые потаенные уголки вашей жизни, наполнив их добром и смыслом. Храните тепло этого праздника как самую дорогую реликвию, и пусть оно согревает вас в течение всего года.

Сердечно поздравляю с Рождеством Христовым — временем всепрощающей любви и безграничной милости Божьей. Вспомните сегодня о тех, кто нуждается в вашем участии и ласковом слове, ведь именно в простых делах милосердия и проявляется истинный дух этого святого праздника. Пусть ваша вера будет крепкой и непоколебимой опорой, помогая преодолевать любые житейские трудности и невзгоды. Я искренне надеюсь, что в вашей семье воцарится мир, согласие и взаимопонимание. А вашу жизнь озарит благодатный свет, дарящий утешение, надежду и душевное спокойствие.

Пусть в вашем доме всегда царит уют, благополучие и счастье, а каждый новый день приносит с собой только приятные хлопоты и новые достижения. Чтобы ваша жизнь была похожа на эту сказочную ночь — полную чудес, добра и прекрасных событий. Пусть ваши сердца наполнятся теплом, а рядом будут только верные и надежные друзья, готовые поддержать в любую минуту. Будьте здоровы, любимы и по-настоящему благословенны в этом году.

Этот праздник дарит нам чувство светлой радости и самые теплые воспоминания. Пусть в вашей жизни будет много поводов для улыбок, а в душе живет непоколебимая вера в лучшее. Крепкого здоровья, как у былинных богатырей, неиссякаемой энергии и бодрости духа! Пусть каждый ваш день будет плодотворным, а все поставленные цели легко достигаются благодаря упорству и трудолюбию. Окружайте себя любящими людьми и будьте счастливы каждый миг.

Пусть ваша жизнь будет долгой, как вековая ель, и такой же красивой, как ее убранство в этот праздничный вечер. Надеюсь, у вас получится найти гармонию с собой и с окружающим миром, обрести душевное равновесие и ясность мыслей. Пусть ваши мечты зажигаются, как огоньки на елке, и так же легко и волшебно сбываются, принося в жизнь море позитивных эмоций.

Старинные открытки

Пусть в этот день, который дарит нам надежду и учит верить в чудо, ваше сердце откроется для любви, добра и сострадания, а в делах всегда будет сопутствовать мудрость и рассудительность. Пусть ваша семья будет крепким и нерушимым оплотом, в котором царит поддержка, уважение и безграничная нежность друг к другу. Надеюсь, вы сумеете реализовать все свои самые смелые планы и проекты, с легкостью преодолевая любые преграды на пути. Будьте счастливы, здоровы и по-настоящему любимы.

Пусть этот великий праздник наполнит вашу душу светом, а сердце — благодатью и умиротворением. Пусть ваша вера станет путеводной звездой, помогая не сбиться с пути и оставаться человеком чести и достоинства. Пусть в вашем доме всегда звучит детский смех, а за большим столом собираются самые близкие и родные люди. Крепкого здоровья, душевных сил и стойкости, чтобы с достоинством переносить все испытания, уготованные судьбой. Мира, добра и процветания вашей семье!

Пусть ангел-хранитель оберегает вас и вашу семью от всех бед и невзгод, даря чувство защищенности и покоя. Пусть ваши труды принесут не только достойные плоды, но и моральное удовлетворение, наполняя жизнь смыслом. Пусть в вашем сердце живет любовь, а в душе царит гармония, делая каждый новый день особенным и ценным. Будьте любимы и по-настоящему благополучны!

Этот праздник приносит в дом атмосферу уюта, тепла и всепрощающей любви. Пусть ваши надежды обязательно сбудутся, а мечты превратятся в реальность, даря незабываемые впечатления и эмоции. Пусть ваша жизнь будет долгой, счастливой и наполненной яркими, запоминающимися событиями, а неиссякаемый оптимизм поможет с радостью встречать каждый новый день и с легкостью преодолевать любые трудности.

Сегодня чудеса становятся реальностью, а сердца наполняются искренней верой и добротой! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими красками, интересными встречами и путешествиями, которые дарят новые впечатления. Крепкого здоровья, финансового благополучия и стабильности во всем! Оставайтесь таким же прекрасным человеком с большим и щедрым сердцем.

Открытки со стихами

Пусть Рождества волшебный светПодарит радость и уют,И много счастья, долгих летВас впереди по жизни ждут.

Пусть станет радостно, светло!Под звон колоколов святыхМы верим в чудо и доброДля близких наших и родных.

Пусть в светлый праздник РождестваЛюбовь для вас согреет дом.И ангел передаст словаО мире, свете, всем святом!

Мороз узором на стеклеРисует сказку в этот час.И в Рождество вашей семьеДобро и радость шлем от нас!

Под колокольный перезвонИ звезд мерцающий покровПусть входят в ваш уютный домНадежда, счастье и любовь!

Пусть в Рождество Христово В душе проснется доброта.Все станет чистым, новым,Счастливым, светлым навсегда!

Идеи для подарка на Рождество

Корзина со сладким презентом. Соберите плетеную корзину с ароматным чаем, красивой кружкой, парой сортов шоколада, медовыми пряниками и укройте небольшим пледом с красивой вышивкой. Именной рождественский носок . Красивый войлочный или вязаный носок с вышитым именем получателя, наполненный сладостями, маленькими сувенирами и символичными безделушками — например, фигуркой ангела. Книга с глубоким смыслом. Прекрасным подарком станет красиво изданная книга — это может быть сборник рождественских рассказов, классическая литература или произведение, которое, как вы знаете, тронет сердце вашего близкого. Набор для создания рождественского венка. Вместе с готовым венком это может быть комплект: основа из лозы, шишки, ленты, ягоды и другие декоративные элементы. Это не только подарок, но и возможность для творчества. Домашнее варенье или пряности. Баночка с собственноручно приготовленным угощением — вареньем из еловых шишек, мандариновым джемом или ароматной рождественской смесью специй для глинтвейна. Свеча с праздничным ароматом. Выберите качественную свечу с запахом, который ассоциируется с Рождеством: хвоя, корица с апельсином, печеное яблоко или ваниль. Ее мягкий свет и уютный аромат создадут особое настроение. Теплые тапочки или носки ручной работы. Пара мягких, возможно даже вязаных вручную, тапочек или носков — это проявление заботы о повседневном комфорте человека, особенно ценный подарок в холодное время года. Саженец ели или сосны в горшке. Символичный и долговечный подарок, который будет напоминать о празднике и вашей заботе долгие годы, особенно если у получателя есть сад или дача. Персональный купон. Создайте красивый купон, который дарит ваше время и внимание: «завтрак в постель», «вечерняя прогулка», «помощь по дому» или «обещание выслушать в любой момент».