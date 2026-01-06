Назван способ не потерять мотивацию при длительном достижении цели

Если вы будете награждать себя за выполнение небольших задач, то поддержать мотивацию при достижении цели будет значительно легче, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Валентина Екимова.

«Для успешного достижения поставленной цели важно никогда не терять из вида конечный результат – главный мотив всех ваших действий. Он позволяет "не сбиться с курса" и осуществить стратегическое планирование деятельности. При этом на пути к конечной цели вам могут потребоваться дополнительные мотивационные ресурсы для преодоления препятствий и тактического управления процессом достижения. И наконец, подпитка мотивации бывает необходима при выполнении рутинных операций, снижающих интерес к деятельности», — объяснила психолог.

Поддержать мотивацию можно, если сосредоточиться не на результате, а на процессе, разбив его на этапы и оценивать успешность их прохождения, а также заботиться о создании благоприятных условиях деятельности.

«Вот ключевые ориентиры, которые позволят вам эффективно использовать свои мотивационные ресурсы. Во-первых, отмечайте небольшие победы: оценивайте промежуточные результаты и вознаграждайте себя за выполнение небольших задач. Во-вторых, ориентируйтесь на реалистичные цели, которые являются сложными, но достижимыми, чтобы избежать выгорания и разочарования. В-третьих, разбивайте задачи на части: большие на более мелкие и микро-задачи, чтобы сосредоточиться на них, и ставьте SMART-цели: актуальные, конкретные, измеримые, достижимые и ограниченные по времени», — объяснила психолог.

Кроме того, важно пересмотреть распорядок дня, оптимизируйте свое пространство и помните, что хороший сон, правильное питание, регулярные физические упражнения и своевременный отдых имеют основополагающее значение для работы мозга и мотивации.