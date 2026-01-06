В Минздрав назвали лучший способ провести каникулы

Лучший способ провести каникулы — разрешить себе ничего не делать, считает заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного ГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России Павел Бомов.

© Freepik

«Каникулы — это не про достижение целей, а про восстановление контакта с собой. Вы заново учитесь слышать свои желания, а не внешние указания», — цитирует эксперта пресс-служба Минздрава РФ.

Мозгу нужно время на восстановление. После периода напряжения ему необходимо прийти в норму, и попытка сразу заполнить время активностями может быть контрпродуктивной.

Внутренний критик может усиливаться. Отсутствие грандиозных планов часто вызывает внутренний диалог: "Ты тратишь время впустую!" Это провоцирует тревогу и чувство вины.

Используйте технику "микровыборов". Вместо глобального вопроса "Чем я хочу заняться на этих каникулах?" задавайте себе простой: "Чем я хочу заняться прямо сейчас?"

Незнание — это нормально. Если вы не понимаете, чем заняться, — это признак того, что психика отдыхает, перезагружается и очищается. Это не пустота, а необходимая тишина, продолжает Бомов.