Образование оказалось слабой защитой от веры в теории заговора

Теории заговора стали настоящим бичом современности, а интернет и соцсети лишь подливают масла в огонь. Некогда маргинальные нарративы теперь проникли в общепринятый дискурс и активно влияют на публичные обсуждения и политику. Почему же столько людей верят в идеи, которые противоречат очевидным фактам?

© Naukatv.ru

Новое исследование в журнале Applied Cognitive Psychology выявило две психологические черты, общие для сторонников теорий заговора: обостренное чувство несправедливости и низкая толерантность к неопределенности.

Жертвы упрощения

Авторы работы сосредоточились на идее сокрытия правды — вере в то, что организации и правительства намеренно утаивают ее от общества. Они опросили 253 человек из разных стран, предложив оценить утверждения вроде «политики обычно не говорят нам об истинных мотивах своих решений» и «государственные структуры пристально следят за всеми гражданами».

Затем исследователи провели глубокий статистический анализ 14 переменных, включая возраст, пол и тип мышления, чтобы выяснить, какие из них объясняют формирование конспирологического склада ума. Особенно четко проявились три фактора, на которые приходится почти 20% причин веры в теории заговора.

Первый — это низкая толерантность к неопределенности (ТН). Людям с низкой ТН сложно воспринимать истории или ситуации, которые не имеют однозначной трактовки или содержат «полутона». Неясные или случайные события вызывают у них тревогу. Теории заговора снимают эту неопределенность, предлагая простое, черно-белое объяснение.

«Понятно, почему теории заговора привлекают людей с низкой толерантностью к неопределенности: они порождают ощущение ясности — пусть и безосновательной — упрощая сложные вопросы до примитивной конспирологии», — объясняют авторы исследования.

Второй момент — чувство несправедливости. Люди, остро воспринимающие несправедливость или убежденные, что мир настроен против них, чаще склоняются к теориям заговора. Вера в то, что кто-то «дергает за ниточки» и контролирует ситуацию, помогает им осмыслить происходящее. Для них тайный заговор — более удовлетворительное объяснение, чем мысль о том, что жизнь сложна и во многом случайна.

Исследователи также обнаружили, что более молодые и более религиозные люди также чаще демонстрируют конспирологическое мышление.

Что делать

Полученные результаты расходятся с устоявшимся представлением о взаимосвязи между формальным уровнем образования и верой в теории заговора. Большинство участников — люди среднего возраста с высшим образованием. Таким образом, университетский диплом сам по себе от склонности к конспирологии не защищает.

Впрочем, для однозначных выводов выборка невелика. И тем не менее, исследователи сочли ее достаточной, чтобы дать некоторые рекомендации. Они предлагают сосредоточиться не на простом предоставлении фактов, а на том, чтобы помогать людям справляться с неопределенностью и преодолевать лежащее в основе чувство беспомощности.