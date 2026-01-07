Как людям разных поколений проводить праздники вместе

Социальный психолог Александра Михеичева рассказала, как проводить новогодние праздники в кругу семьи. Специалист подчеркнула, что совместное времяпровождение должно учитывать различия в предпочтениях и интересах представителей разных поколений.

© Вечерняя Москва

По ее словам, важно подбирать универсальные занятия, которые объединяют всех членов семьи, не вызывая напряжения. Например, украшение жилища, приготовление блюд, просмотр фильмов или неспешные прогулки.

Приятно проводить время помогает и стремление узнать, чем интересуется другой человек, без осуждения и насмешек. Это всегда возможность лучше услышать друг друга, проникнуться и стать ближе не за счет пространства, но благодаря духовной близости, ― объяснила Михеичева.

Психолог обратила внимание на баланс активности и отдыха. Не стоит пытаться развлекать семью круглые сутки, полезно давать каждому возможность побыть одному, отдохнуть и восстановить энергию.

Она заключила, что общие праздники станут поводом для сближения, если удастся учесть индивидуальные предпочтения каждого члена семьи и создать атмосферу взаимопонимания и уважения, сообщает News.ru.

Новогодние каникулы нередко становятся непростым периодом для отношений, провоцируя ссоры и напряженность среди пар. Психолог Ирина Берман перечислила три основных фактора, усложняющих общение партнеров в праздничные дни.