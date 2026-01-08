Как подготовиться к самым сложным дням после праздников

Первые два рабочих дня после новогодних длинных выходных являются самыми тяжелыми для организма. Призвал россиян подготовиться к самым сложным дням психотерапевт Центра когнитивного и психоэмоцмонального здоровья Михаил Ответчиков. Его слова передает агентство городских новостей «Москва».

Он пояснил, что адаптация к рабочему ритму обычно происходит позже — на третий-четвертый день. В целом же среднестатистическому взрослому необходимо до семи дней, чтобы наладить режим.

В частности, указал врач, в первые два дня человек не может войти в рабочий темп, быстрее устает, делает больше ошибок и плохо запоминает информацию. На третий–пятый день циркадный ритм начинает восстанавливаться. Тогда же сон восстанавливается, а префронтальная кора «разогревается».

Как отметил Ответчиков, готовиться к работе надо заранее. По его мнению, стоит за три-четыре дня до этого постепенно смещать сон в привычные часы, исключить алкоголь, меньше использовать гаджеты по вечерам и отказаться от поздних встреч. На день же стоит поставить простые планы и небольшие рабочие задачи.

Ранее врач дал совет после новогоднего застолья. Он объяснил, что для безопасного восстановления после праздников важно соблюдать принцип «щадящего питания».