Психолог посоветовал не винить себя за леность в праздники

Психолог посоветовала не винить себя за леность в праздники
Ограничивать свои желания в выходные не следует.
Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась кандидат психологических наук Жанна Сугак.
«Мы все очень разные люди и по-разному понимаем ситуацию отдыха. Нужно уметь отдыхать. Кому-то нужно куда-то ехать. Сейчас столько возможностей, пожалуйста, пользуйся. Бывает ситуация, когда человек просто хочет отоспаться. Но через какое-то время, скажем дня три-четыре, начинаются угрызения совести, что все двигаются, а я здесь валяюсь. Не надо себя винить, отдыхайте, пока отдыхается. Если устали лежать, то начинайте двигаться. Залезайте в интернет и смотрите, что предлагается. Прогулочные маршруты, какие-то путешествия, какие-то музеи. Просто не ленитесь. Но если вам лениво, то и предавайтесь этой лени. Прекращайте то, что приносит неприятности, и ищите пути из них выхода. Их огромное количество, лишь бы хотелось».