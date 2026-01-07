Шесть верных признаков, что мужчина готов стать отцом

Рождение ребенка — важное решение в жизни каждого человека. Для женщин этот вопрос часто является естественным этапом взросления и развития семьи. Однако мужчины нередко подходят к этому решению более взвешенно и осторожно. Если партнер долгое время откладывает разговор о детях или кажется нерешительным, возможно, он пока не чувствует себя готовым к новому этапу своей жизни. «Вечерняя Москва» узнала у психолога, психотерапевта Юлии Лавровой, по каким признакам можно определить, готов ли мужчина стать отцом.

Сильный стресс для семьи

По ее словам, семья — это сложная система, которая стремится к постоянству. Рождение ребенка — это один из самых сильных стрессов, который переживает пара: как женщина, так и мужчина.

Важно помнить: даже если ребенок долгожданный, а стресс при этом положительный, реакции организма у обоих партнеров бывают очень сильными. Человеческий мозг отличается тем, что он может реагировать одинаково бурно как на реальность, так и на воображаемое будущее. Поэтому, даже разговаривая с мужчиной о будущих детях, можно сделать много выводов, опираясь на его поведенческие реакции, — считает она.

Эксперт отметила, что многие современные женщины вполне закономерно обеспокоены вопросом, как понять, что мужчина готов стать отцом и взять ответственность не только за себя, но и за своего будущего ребенка.

Это достаточно актуальный вопрос современности с учетом того, что статистика разводов оставляет желать лучшего. И любой маме хочется растить малыша в полной семье, и от ее выбора партнера во многом зависит счастье будущего малыша, — говорит Лаврова.

На что обратить внимание

По ее мнению, есть основные опорные точки, на которые следует обратить внимание при планировании ребенка:

Тем не менее стоит помнить, что никогда нельзя быть уверенным на сто процентов в реакциях другого человека. На поведение мужчины влияет большое количество факторов: физиологических, психологических и социальных.

Ответственность

В первую очередь при планировании детей необходимо обратить внимание на ответственность мужчины.

Рождение ребенка подразумевает принятие новой роли отца, которая подразумевает изменение образа жизни, привычек, нередко взглядов и ценностей. Важно, чтобы будущий папа умел брать ответственность за свою жизнь и свои действия. Когда мужчина сам инфантилен, а это не зависит от возраста, то вряд ли он сможет стать достойным отцом, по крайней мере, на первых этапах, — считает собеседница «ВМ».

Забота

Помимо этого, хорошим признаком является умение заботиться о женщине, уверена специалист.

Готовность к изменениям

Также мужчина должен быть готов к тому, что его жизнь кардинально изменится.

Воспитание ребенка — это постоянные изменения, потому что в каждом возрасте свои особенности, задачи и трудности. Родители должны иметь гибкое мышление, чтобы обеспечить ребенку полноценное развитие, — сказала она.

Решение не должно быть импульсивным

Желание будущего отца о рождении ребенка должно быть самостоятельным и взвешенным, подчеркнула психотерапевт.

Если на мужчину оказывается давление, например, со стороны супруги, родителей, общества, то при столкновении с первыми трудностями воспитания новоиспеченный отец может начать избегать решения семейных проблем или даже уйти из семьи, — говорит она.

Умение владеть собой

Эксперт добавила, что будущий отец должен уметь владеть своими эмоциями, решать конфликты и договариваться. В семейной жизни постоянно возникают задачи бытового и психологического характера, и от того, насколько супруги умеют выстраивать отношения, зависит обстановка внутри семьи и длительность брака.

Целеустремленность

Также важно, чтобы мужчина был целеустремленным и умел планировать будущее. Для женщины, которая планирует беременность, очень важно чувствовать себя в безопасности. Именно безопасность является базовой первичной потребностью человека. Уверенность в завтрашнем дне даст маме спокойствие и опору.

Психолог заключила, что ожидание ребенка действительно сильно меняет родителей, и это неоспоримый, доказанный факт. А в какую сторону — это уже решать только мужчине.

Увы, некоторые семьи после рождения детей распадаются, и нередки случаи, в которых отцы перестают интересоваться собственными детьми после развода. Почему так происходит, «ВМ» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой.