Некоторые люди не переносят тишину и готовы слушать музыку круглосуточно, оставляя ее включенной даже на ночь. В отдельных случаях это сформировавшаяся привычка из детства, но иногда — маркер тревожных расстройств. Когда постоянное желание слушать музыку может говорить о психоэмоциональных проблемах, а когда является нормой, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами.

«Эффект фона»

По словам клинического психолога Татьяны Маремпольской, постоянное желание человека слушать музыку может быть связано с повышенной тревожностью и постоянным стрессом. Звуки любимых композиций позволяют справиться с этими состояниями.

В психологии есть понятие «эффект фона», когда человек беспрерывно слушает музыку, которая ему нравится. При этом увеличивается выброс дофамина и, наоборот, снижается гормон стресса — кортизол. Также замедляется пульс и выравнивается дыхание. Это состояние сравнимо с поеданием любимой еды или сексуальным удовлетворением, — пояснила специалист.

«Листоманы»

Также в клинической психологии есть термин «листомания», продолжила эксперт. В этом состоянии человек в определенной степени зависим от музыки, потому что это является его способом медитации.

Как правило, такие люди слушают классическую музыку со спокойным ритмом, потому что она уменьшает тревожность, снимает усталость, позволяет бороться с бессонницей. При этом они могут делать это более четырех часов в сутки и не устают, — отметила Маремпольская.

«Аудиофилы»

Также постоянное прослушивание музыки свойственно «аудиофилам», но в отличие от «листоманов» они озабочены качеством звука, пояснила психолог:

Они получают удовольствие только от качественного звука, поэтому готовы использовать при прослушивании специальное оборудование, которое позволит добиться высококачественного воспроизведения.

Проблемы с общением

В свою очередь психолог Андрей Зберовский рассказал, что в отдельных случаях постоянное желание слушать музыку может говорить о проблемах в коммуникации с людьми:

Чрезмерное погружение в мир музыки может быть свойственно людям, которым не хватает живого общения. Как правило, у них есть проблемы на работе, потому что они сложно уживаются в коллективе и не могут найти общий язык с коллегами. Поэтому для них музыка становится «норкой», в которую они ныряют от несправедливости мира.

Привычка из детства

При этом круглосуточное прослушивание музыки не говорит о наличии травм или каких-либо проблемах с психикой, заверил эксперт. Это может быть связано с привычкой из детства, которая остается с человеком на всю жизнь.

Если мама укачивала малыша на руках под колыбельные, в его мозге формируется определенная связь «музыка — безопасность». Соответственно, во взрослой жизни, когда человеку нужно расслабиться перед сном, он будет включать любимые треки, потому что они ассоциируются со спокойствием. Если музыка напоминает о чем-то приятном, она может сопровождать человека в любые моменты жизни: на работе, в полете, во сне или на прогулке, — добавил психолог.

Стресс преследует нас повсюду — на работе, учебе, в магазине и даже дома. Часто мы не придаем ему значения, пока организм не начинает сигнализировать о перегрузке. Почему опасно игнорировать стресс и как правильно его распознать, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала доктор социологических наук, профессор, психолог Татьяна Ананьева.