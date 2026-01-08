Психиатр объяснил, почему люди садятся нога на ногу в транспорте

Привычка сидеть в общественном транспорте, положив ногу на ногу, или постоянно прослушивать голосовые сообщения может быть признаком чрезмерного эгоизма, считает психиатр и сексолог Алексей Вилков, поделился специалист с «Известиям».

«У такого человека проявляются так называемые акцентуации характера — самые яркие черты личности. Часто это чрезмерный эгоизм, эгоцентризм, неуважение к личным границам окружающих. Эти люди считают, что им можно все, для них стерто понимание этики и морали. Они склонны рисковать, нарушать правила, думая, что им повезет», — пояснил Вилков.

Психиатр отметил, что таких пассажиров сложно напугать возможными наказаниями или санкциями, если ограничения не слишком серьезные. Они действуют исходя из удобства для себя, не задумываясь о дискомфорте других людей.

«При этом справедливые замечания в свой адрес они воспринимают как нарушение собственных границ, что нередко вызывает раздражение и агрессивную реакцию, — добавил эксперт.

Вилков подчеркнул, что подобные проявления не всегда связаны с осознанным поведением — это может быть результатом привычек или недостатка социального воспитания. По его словам, наблюдение за манерами людей в общественных местах может многое рассказать о чертах их характера, эмоциональной устойчивости и уровне эмпатии к окружающим.

Ранее исследователи установили, что постоянная загруженность, частые дедлайны и непрерывные коммуникации приводят к хроническому стрессу и профессиональному выгоранию. Согласно статистике, более половины россиян хотя бы раз испытывали нервное истощение на работе, а треть живет в таком состоянии месяцами и годами. Профессиональное выгорание — это не обычная усталость, а сложное физиологическое и психологическое расстройство, возникающее вследствие хронического напряжения.

Постоянное давление нарушает функционирование нервной и гормональной систем, приводит к бессоннице, снижению иммунитета и сбою обмена веществ. В результате работник теряет концентрацию, становится раздражительным и равнодушным, а некогда привычные задачи кажутся невыполнимыми. Постепенно развивается физическая слабость, депрессия и ощущение бессмысленности труда. Больше всего подвержены риску менеджеры и офисные сотрудники, находящиеся под постоянным давлением. При этом большинство людей скрывают свое состояние от начальства: семь из десяти боятся осуждения и недопонимания.