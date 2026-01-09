Психиатр рассказал, как восстановить в рабочий график после праздников

После длительных выходных возвращение на работу для многих россиян является стрессом. Психиатр Юрий Сучков назвал методы, которые помогут безболезненно вернуться к привычному графику.

© runews24.ru

Предстоящий выход на работу после длительных выходных для многих россиян настоящий стресс.

Врач-психиатр, главный врач клинической психиатрической больницы № 1 Нижнего Новгорода Юрий Сучков рассказал, как сделать этот процесс менее болезненным.

Врач отмечает, чтобы дать организму время для адаптации к новому режиму дня, за несколько дней до выхода на работу следует начать постепенно сдвигать время отхода ко сну и пробуждения ближе к привычному графику. При этом на сон должно уходить не менее 7-8 часов в сутки.

Не стоит забывать о здоровом питании. Поэтому для восстановления пищеварительной системы врач советует заблаговременно пересмотреть свой рацион, добавив в него свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного белка и полезных жиров.

Зато потребление сахара, обработанных продуктов и фастфуда нужно ограничить.

«Помните о физической активности. Даже небольшая физическая нагрузка поможет взбодриться и улучшить настроение», - посоветовал Сучков в разговоре с «Нижегородской правдой».

Помимо прочего, врач напомнил, что планирование и организация помогут вернуться к повседневным заботам, а главным секретом успешного возвращения к трудовым будням станут терпение и самосострадание.