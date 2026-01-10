Не просто вера в чудо: как увлечение магией связано с психическими отклонениями

Современное поколение людей готовы доверить свою судьбу гадалкам и тарологам, потому что верят силу эзотерики и магии. За последние годы люди все чаще стали прибегать к таким услугам. Однако, по мнению врачей, магическое мышление может свидетельствовать о наличии расстройств личности у человека. «Вечерняя Москва» выясняла, действительно ли вера в сверхъестественное может говорить о психических отклонениях.

О каких психических отклонениях говорит магическое мышление

По словам психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова магическое мышление в ряде случаев может говорить о расстройствах личности и тяжелых психических расстройствах, среди которых:

шизоидное расстройство личности;

истерическое расстройство личности;

бредовое расстройство;

шизофрения.

— Вера в магию и сверхъестественное говорит о психических расстройствах в том случае, если человек видит в этом свое единственное спасение и не может самостоятельно решать возникающие проблемы. Здесь точно требуется помощь специалиста, — пояснил Вилков.

Психолог Наталья Наумова также считает, что особое увлечение магией может свидетельствовать о нарушениях психики и расстройствах личности.

— Чаще всего люди верят в сверхъестественное при шизофрении. В этом случае они могут рассказывать о различных видениях, которые хотят перепроверить. А при наличии обсессивно-компульсивного расстройства люди верят в то, что определенные ритуалы могут привнести в жизнь что-то позитивное, — пояснила специалист.

Люди увлекаются магией и без отклонений

Но все люди с магическим мышлением страдают от психических расстройств, среди них встречаются и абсолютно здоровые люди, которые прибегают к магии и эзотерике в трудные жизненные периоды, рассказала Наумова.

— Когда люди находятся в состоянии тревоги, они могут обращаться к магам и ведуньям, чтобы эти люди подсказали им, как снять это напряжение и помогли найти верный путь в сложных жизненных обстоятельствах. Если такие эпизоды в жизни человека случаются нечасто, то это можно отнести к норме, — считает она.

В свою очередь психиатр Вилков также подтвердил, что здоровым людям тоже свойственно магическое мышление, потому что оно позволяет сохранять веру в чудеса и хороший исход.

— Исторически сложилось так, что люди верили в чудо и различные высшие силы, и это не означало, что у них есть отклонения, просто им нужно было во что-то верить, чтобы облегчить себе путь к целям. В наши дни у людей появляется вера в магические силы в тяжелый жизненный период, но это не является отклонением от нормы, — заключил эксперт.

Также психиатр Вилков рассказал, что при наличии шизофрении у людей могут возникать звуковые галлюцинации. Однако голоса в голове могут свидетельствовать и о других психических отклонениях