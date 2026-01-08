Как правильно распределить нагрузку после новогодних праздников

Даже если человек очень любит работу и не испытывает психологического дискомфорта при необходимости идти на нее после отдыха, резкое погружение в таком состоянии станет стрессом для нервной системы, сказал «Свободной Прессе» кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология» пермского политехнического университета (ПНИПУ), научный консультант по фармакологии НОЦ ХимБИ Сергей Солодников.

Он пояснил, что за время отдыха сбиваются биоритмы, мозг переходит в режим «рассеянного внимания», снижается выработка дофамина, отвечающего за мотивацию и концентрацию. При этом повышается уровень серотонина — гормона удовольствия и расслабления.

Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Людмила Талипова уточнила «СП», что обычно в период от 3 до 7 дней человек возвращается в ресурсное состояние. Однако если потеря интереса к жизни, неспособность справляться даже с простыми делами затягивается на недели, это может быть признаком серьезных расстройств, таких как апатия и депрессия, требующих помощи специалиста.

«Полностью избежать постпраздничного синдрома не получится, но можно смягчить его проявления. Разумное целеполагание и планирование снизят тревожность от неопределенности и повысят мотивацию к новым свершениям. В течение дня стоит позволять себе короткие паузы в работе, заполняя их чем-то приятным. Пусть праздники позади, но у вас всегда есть возможность находить радость в простых вещах — прогулке, встрече с друзьями, хорошей книге или фильме, занятиях спортом», — отметила Талипова.

Солодников посоветовал использовать технику постепенного наращивания нагрузки вместо резкого «включения на полную». Это поможет мозгу адаптироваться без стресса.

«Первый день — 50% от обычной нагрузки – простые задачи, планирование, общение с коллегами. Второй-третий день — 70% нагрузки – можно браться за знакомые проекты средней сложности. Четвертый-пятый день — 90% нагрузки – возвращение к обычному ритму работы. С начала второй недели — полная нагрузка», – рекомендует ученый.

По его словам, такой подход помогает избежать выгорания уже в первые дни работы и сохранить мотивацию на долгосрочную перспективу. Перед первым рабочим днем можно устроить «церемонию закрытия праздников». Приберитесь дома, приготовьте одежду, составьте короткий список дел.

Эксперты подчеркнули, что первую неделю после длительного отдыха невозможно работать в том же темпе, что и перед ним. Мозг физиологически перестраивается, меняя алгоритм возбудимости и биохимический состав. Лучше принять продуктивность в 60-70% от обычной как норму, что позволит показать гораздо большие результаты в будущем, когда организм будет готов к увеличению нагрузки.