Эксперт раскритиковал идею обязательной медиации при разводе

Семейный психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский заявил, что предложение ввести обязательную медиацию при разводе оторвано от реальности, так как у половины населения России на эту услугу просто не хватит денег. Кроме того, сама тематика медиации за пять лет обсуждений успела потерять актуальность и новизну.

«Надо понимать, что в городах-миллионниках подобная услуга стоит от 3000 до 10 000 в час. Часов этих требуется хотя бы несколько для того, чтобы в ситуацию вникнуть и всех выслушать. То есть для того, чтобы как-то обсудить свою ситуацию предразводную, ну тысяч 10-15-20, а то и 30 отдай», — говорит психолог.

В эфире Радио КП он отметил, что хоть в самой идее рациональное зерно есть и людям неплохо бы узнать, с чем они столкнуться после развода и разъезда, от специалиста. Но, помимо нехватки денег, в небольших населенных пунктах и тем более в селах нужных специалистов попросту нет. Также Зберовский заметил, что медиатор сегодня выполняет функции семейного психолога, который расскажет паре, что их проблема не уникальна и есть способы ее решить.

С идеей обязать семейные пары обращаться к медиаторам при разводе выступило правительство. Для этого также предложили создать единый реестр медиаторов.