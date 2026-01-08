Психолог подсказал, каких женщин охотно берут в жены

Психолог и блогер Вероника Степанова рассказала, каких женщин мужчины быстро берут в жены, а каких рассматривают лишь для временных отношений.

Блогер заявила, что большинство мужчин не рассматривают роковых красавиц, разбивших множество сердец, как потенциальных жен. Она считает, что подобные женщины в принципе не подходят для семейной жизни, поскольку, по ее словам, в их характере присутствует социопатическая составляющая, склонная к патологической лжи.

Кроме того, блогер отметила, что при выборе спутницы жизни мужчины чаще отдают предпочтение женщинам, имеющим сходство с их матерями.

Женится он на женщине, которая напоминает такую родительскую фигуру. То есть мужчина, прежде всего, ищет вот этот момент безопасности, — отмечает Степанова.

Психолог отнесла певицу Анну Седокову к числу женщин, с которыми, по ее мнению, мужчинам следует быть осторожными. Степанова заявила, что истеричность артистки легко распознается по внешнему облику и провокационным образам, в которых она регулярно появляется на публике.

Именно такой стиль поведения, как считает эксперт, на начальном этапе знакомства особенно привлекает мужчин, однако со временем интерес к подобным женщинам обычно сходит на нет.

