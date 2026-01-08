Психолог назвал причину женской тоски по бывшему возлюбленному

Как правило, девушки скучают не по мужчине, а по чувствам, которые испытывали в отношениях. Психолог Евгения Александрова в беседе с NEWS.ru назвала истинную причину женской тоски по бывшему возлюбленному.

© Чемпионат.com

Многие дамы воспринимают расставание подобно концу света и накручивают себе идею о том, что потеряли единственный шанс на счастливую семейную жизнь. Такой подход в итоге загоняет в тупик.