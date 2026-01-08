Психолог назвал причину женской тоски по бывшему возлюбленному

Психолог назвала причину женской тоски по бывшему возлюбленному
Как правило, девушки скучают не по мужчине, а по чувствам, которые испытывали в отношениях. Психолог Евгения Александрова в беседе с NEWS.ru назвала истинную причину женской тоски по бывшему возлюбленному.
Многие дамы воспринимают расставание подобно концу света и накручивают себе идею о том, что потеряли единственный шанс на счастливую семейную жизнь. Такой подход в итоге загоняет в тупик.
«После расставания многие женщины оказываются в замкнутом эмоциональном круге: вместо того чтобы двигаться вперёд, они мысленно возвращаются в прошлое. За этим часто стоит не любовь, а иллюзия. Женщина не скучает по конкретному мужчине — она тоскует по состоянию, которое испытывала рядом с ним. Расставание — стрессовая ситуация. В первые дни может казаться, что лучше него уже никого не будет. Женщина начинает искать знаки, цепляться за светлые воспоминания и идеализировать то, что на самом деле не работало», — объяснила Александрова.