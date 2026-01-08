Почему люди сидят в телефоне на свидании и что с этим делать

Увлеченность телефоном — главная причина плохого свидания. В этом признались 34 процента опрошенных россиян. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, почему люди концентрируют внимание не на партнере, а на смартфоне, и можно ли решить эту проблему.

Телефон — уже вредная привычка

По словам психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, большинство людей не могут оторваться от телефона во время свидания, потому что это стало их вредной привычкой.

Увлеченность смартфоном во время встречи не всегда говорит о том, что человеку скучно. Иногда собеседник становится зависимым от телефона, как от сигарет или алкоголя. Он привык, что телефон всегда находится под рукой и в любую секунду можно посмотреть уведомление или прочитать что-то в интернете. Последние десятилетия человек не знает жизни без телефона, поэтому даже во время встреч неосознанно тянется к нему, — сообщила Жесткова.

Но стоит понимать: если человек уделяет внимание не второй половинке, а телефону на первом или втором свидании, это может говорить об отсутствии интереса.

Если партнер не выпускает телефон из рук на первом или втором свидании, стоит задуматься: а интересно ли ему проводить время с вами? Потому что тот, кто настроен построить отношения, будет пытаться узнать человека на первой встрече, — сообщила Жесткова.

Конечно, регулярное увлечение гаджетами негативно сказывается не только на отношениях со второй половинкой, но также на психике и физическом здоровье.

Гиперфиксация на чем-либо создает для человека определенные риски: легко можно посадить зрение и навредить психике. Это связано с тем, что человек уходит от реальности в виртуальный мир, который постепенно доводит его до депрессии: мы видим красивую жизнь, успехи и достижения других. Все это со временем заставляет человека думать, что он хуже других, из-за чего возникает склонность к апатии и плохое настроение. И сам факт того, что виртуальный мир сильно отличается от реальности, способствует усилению невротизации, — сообщил специалист.

Что делать, если партнер сидит в телефоне на свидании

По мнению психиатра, если человека напрягает зацикленность партнера на смартфоне во время встречи, его можно попросить на время отложить гаджет.

Если попросить об этом деликатно, человек не должен обидеться. К тому же, если речь идет о длительных отношениях, можно открыто говорить о том, что обижает партнера, потому что только так достигается взаимопонимание, — сказала Жесткова.

Психиатр предупредила, что от этой привычки лучше избавляться, потому что постепенно гаджет становится неотъемлемой частью жизни человека.

Есть определенные техники и методики, которые помогают справиться с привязанностью человека к телефону. О них можно прочитать в интернете или обратиться за помощью к психологу. Но избавляться от вредной привычки нужно постепенно, чтобы не вводить психику в стрессовое состояние. Для начала будет достаточно поставить себе цель не брать телефон в руки во время еды, а потом распространить этот запрет на время общения с друзьями и постепенно свести использование гаджета к минимуму, — заключила Жесткова.

