Психолог объяснила, почему не удается достигать новогодних целей

Как начать меняться постепенно, используя метод маленьких шагов, чтобы не потерять мотивацию и не винить себя за срывы?

Почему так трудно выполнять новогодние обещания вроде «похудеть на 20 кг» или «выучить язык»? Врач, клинический психолог, нейропсихолог, кандидат медицинских наук, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский университет), доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Екатерина Орлова объясняет, что глобальные цели часто проваливаются не из-за отсутствия силы воли, а из-за страха и отсутствия конкретного плана. Мозг воспринимает масштабные изменения как угрозу и начинает саботировать усилия.

Вместо того, чтобы ставить недостижимые задачи, эксперт рекомендует применять метод маленьких шагов, например, разбивать цель «заниматься спортом» на «одно отжимание в день» или «5 минут ходьбы». Такой подход не вызывает сопротивления, а каждое выполненное действие даёт мозгу порцию дофамина, поддерживая мотивацию.

Особенно эффективен японский метод Kaizen – философия непрерывных малых улучшений. Она основана на том, что небольшие, регулярные действия не активируют «центр страха» в мозге, а постепенно формируют новые нейронные связи, превращаясь в устойчивые привычки.

Важно и правильно реагировать на срывы: не винить себя в неудаче, а анализировать ее причины. Например, если не удалось выполнить план, стоит спросить себя: «Была ли задача слишком сложной? Что можно упростить?» – это помогает скорректировать тактику и двигаться дальше без стресса.

Таким образом, устойчивые изменения происходят через последовательные микрошаги, уважение к своим ресурсам и регулярную поддержку мозга маленькими победами.