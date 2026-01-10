Страх и ненависть в соцсетях: почему женщины так любят критиковать других женщин

У блогеров да и у самых простых людей в комментариях в социальных сетях можно встретить хейтеров. Причем самыми злыми принято считать «счастливых мамочек ангелочков» — взрослые женщины, часто с мужем и детьми, почему-то яростнее других критикуют окружающих. И особенно других женщин. Почему так происходит, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

Как рассказала психолог Наталья Наумова, в большинстве случаев хейтеры — это люди, которые пытаются заявить о себе, они хотят, чтобы их заметили. Поэтому они стараются написать такой комментарий, чтобы привлечь внимание и заполучить как можно больше подписчиков. Однако есть и хейтеры, которые четко испытывают ненависть и начинают оскорблять другого человека, потому что не принимают какую-то часть себя или не позволяют себе проявляться так, как им бы хотелось.

— Именно эти комплексы побуждают их нападать на людей в социальных сетях, унижать и оскорблять их. Они видят в них те качества, которые не принимают в себе, это начинает их раздражать, и они не могут удержаться, чтобы не оставить злой комментарий. Каждый хейтер показывает свою душу и то, как он себя не принимает, оставляя негативные комментарии, — считает Наумова.

Хейтеры не стесняются обрушивать свою критику даже на беременных женщин. По мнению психолога, взрослые женщины (особенно в возрасте 50+) пишут гадости, потому что у них есть личные переживания на эту тему.

— Например, у них уже прошла молодость и больше не будет детей, а им хотелось бы. Также они могли в прошлом пережить рождение мертвого ребенка или сделать аборт. В их душе просыпается что-то такое, что они даже до конца не осознают, но их начинают бесить беременные, и их счастливые кадры причиняют им боль, — объяснила Наумова. — В основе этого гнева всегда будет лежать затронутое внутреннее большое переживание. Но они этого не осознают, поэтому испытывают столько злости.

Помимо этого, специалист подчеркнула, что когда женщины с внутренней злостью объединяются в группы, то они считают, что теперь у них есть единомышленники, которые их понимают. А когда у них появляется своеобразная команда поддержки, то начинается усиленная травля объекта ненависти.

— Они не осознают, что таким образом обижают человека, которому особенно нужно внимание и поддержка во время вынашивания ребенка. Беременные женщины находятся в новом для себя гормональном статусе, часто испытывают тревогу и неопределенность, беспокоятся о своей внешности. Ими нужно восхищаться, приободрять и говорить комплименты. Эту уязвимость важно поддерживать, но, к сожалению, не все люди могут быть готовы порадоваться за других. Поэтому, если беременная женщина выкладывает свои фотографии в социальные сети, ей нужно быть готовой к тому, что найдутся те, кто могут ее осудить, а не поддержать, — предупредила собеседница «ВМ».

