Как принять снижение либидо в менопаузе

Проблема чаще возникает не из-за самого факта нежелания интима, а из-за тревоги, ожиданий и внешнего давления: кажется, будто все должно происходить как-то иначе, да и партнер, естественно, вовсе не в восторге (привет, чувство вины). На самом деле вариантов нормы здесь гораздо больше, чем принято думать. Сексолог Ольга Василенко поделилась подробностями.

Снижение либидо — вариант нормы

В менопаузе падает уровень эстрогенов и тестостерона, меняется чувствительность нервной системы, снижается уровень спонтанного возбуждения.

«Это чистая физиология, а не утрата женственности или интереса к жизни в целом. Желание может стать реже и ситуативнее — и это не делает женщину неполноценной. Важно признать: отсутствие секса не равно отсутствию близости, любви или жизненной энергии», — подчеркивает эксперт.

Давление только усугубляет ситуацию

Частая ловушка — попытка вернуть прежнее состояние любой ценой: через насилие над собой, имитацию желания или постоянное сравнение с прошлым. Это усиливает отстраненность от тела и снижает контакт с собственными ощущениями. Принятие начинается с разрешения себе не хотеть. Парадоксально, но именно отказ от борьбы иногда возвращает интерес — уже в новом, более спокойном формате.

Близость не сводится к сексу

Менопауза часто смещает фокус с сексуальной активности на телесный и эмоциональный контакт: прикосновения, объятия, совместный сон, разговоры, ощущение безопасности рядом с другим человеком.

«Для многих пар это становится периодом более глубокой, зрелой близости — без необходимости что-то доказывать через секс. Если партнер готов слышать и уважать изменения, отношения могут только укрепиться», — утверждает специалист по отношениям.

Если хочется что-то изменить — начинать стоит с тела и комфорта

Если снижение либидо сопровождается дискомфортом, сухостью, болью — имеет смысл работать не с желанием напрямую, а с качеством телесных ощущений. Помогают локальные эстрогены, увлажняющие средства, работа с мышцами тазового дна, мягкие телесные практики, снижение общего уровня стресса и нормализация сна. Иногда этого достаточно, чтобы интерес к сексу возник снова — без принуждения.

Главное — право выбора и честность с собой

Самый здоровый сценарий в менопаузе — не соответствовать ожиданиям, а выбирать. Хотеть секса или не хотеть. Искать новые формы близости или сделать паузу. Обсуждать изменения с партнером или оставить это личной территорией. Менопауза — не конец сексуальности, а ее трансформация. И если в этой точке жизни секса меньше или нет совсем, но при этом есть спокойствие и ощущение внутренней гармонии — значит, все происходит правильно.