Почему герои фильма «Ирония судьбы» сегодня вызывают раздражение

Культовая новогодняя комедия «Ирония Судьбы», которую страна пересматривает десятилетиями, со временем перестала быть просто романтической сказкой. То, что в 1970-е выглядело милой путаницей, сегодня все чаще читается как история о людях, так и не повзрослевших. Симпатия к героям у многих зрителей сменилась раздражением, а сам фильм — поводом для психологического разбора, как пишут авторы канала «arts_tobe — просто об искусстве».

© скриншот из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Ежегодный просмотр давно стал ритуалом. Психологи связывают его с ностальгией и потребностью в ощущении стабильности. Иностранцы же видят в картине прежде всего культурный феномен, невозможный вне советской реальности, где сатира на стандартизацию интереснее самих персонажей, кажущихся им поверхностными.

Современный зритель, привыкший к разговору о границах и ответственности, иначе оценивает происходящее. Там, где раньше видели судьбу, теперь заметно бегство от взрослой жизни. Женя Лукашин предстает обаятельным, но инфантильным мужчиной, который в 36 лет живет с матерью и не способен ни на самостоятельные решения, ни на зрелые отношения. Его связь с Галей больше напоминает детско-родительский союз, а поведение в квартире Нади выглядит не романтикой, а грубостью.

Надя Шевелева — его зеркальное отражение. Взрослая женщина, живущая с мамой, она ищет одобрения и соглашается на отношения без любви, лишь бы сохранить видимость благополучия. Ипполит кажется ей «правильным» выбором, но на деле оказывается авторитарным и жестким человеком, для которого порядок важнее чувств. Его ревность и унижения — следствие внутренней неуверенности.

Выбор между Женей и Ипполитом оказывается ложным. С одним Надю ждет контроль и давление, с другим — эмоциональная нестабильность и роль вечной «мамы». Их история — это столкновение людей, не прошедших внутреннюю сепарацию. И главная ирония фильма сегодня читается иначе: чудо не в случайной встрече, а в способности повзрослеть и взять ответственность за свою жизнь.