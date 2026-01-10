Семь признаков хорошего психолога

Современное поколение внимательно относится к своему эмоциональному состоянию, поэтому не считает зазорным посещать кабинет психолога. Однако на волне востребованности проводить сеансы психотерапии пытаются некомпетентные специалисты, и даже наличие сертификатов о повышении квалификации или поток положительных отзывов в Сети вовсе не являются гарантами высокого профессионализма. Как понять, что перед вами хороший психолог, разбиралась «Вечерняя Москва».

Признаки хорошего психолога

Людям, которые не имеют профильного психологического образования, сложно самостоятельно распознать хорошего специалиста. Однако есть факторы, на которые стоит обратить внимание, рассказала детский психолог Наталья Наумова.

Клиент — главный

Хороший психолог не будет принимать решение за клиента и управлять его судьбой. Он будет готов оказаться рядом, поддержать и помочь рассмотреть ситуацию с разных углов, чтобы человек сам принял решение, пояснила специалист.

— Он не станет предлагать определенный шаблон готовых действий, чтобы наладить жизнь. Хороший психолог понимает, что в сессии главный — клиент, который сам решает, как ему поступить и что нужно делать. Прямые советы давать категорически запрещено, потому что не всегда один и тот же способ решения проблемы подходит двум разным людям. Если психолог дает готовые решения, он осознанно манипулирует клиентом и лишает его своей точки зрения, обрекая того на пожизненную терапию, — отметила Наумова.

Однако, если человек обращается за консультацией, психолог может дать рекомендации, отталкиваясь от общей клинической картины.

Никакого чувства вины и стыда

Специалист во время сеанса не делает клиента виноватым в проблемах, из-за которых он решил обратиться за помощью, рассказала психолог.

— Наоборот, он должен дать понять, что с человеком все в порядке, чтобы у него не возникло чувства стыда. В ином случае человек закрывается, прячет свою реальную сущность, находит в себе новые недостатки, что еще больше вредит его эмоциональному состоянию и считается нарушением этического кодекса психолога, — сказала Наумова.

Профильное образование

Сегодня услуги психолога предлагают даже те люди, у которых нет высшего образования по направлению «Психология», но есть сертификат о прохождении платных курсов по узким направлениям психологии. Однако такой человек вряд ли сможет помочь клиенту разобраться с трудностями, предупредила собеседница «ВМ»:

— Курсы переподготовки и повышения квалификации имеют смысл только при наличии профильного образования. Если оно есть и при этом специалист постоянно обновляет свои знания, а также обращается к супервизору для разбора сложных случаев из практики, — это хороший специалист.

Клиентская база и реальные отзывы

Наличие клиентской базы и отзывы в открытых источниках — тоже показатель компетентности специалиста, напомнила Наумова.

Психолог у психолога

Во время первых сессий человек может поинтересоваться, находится ли в терапии сам психолог.

— Хороший психолог, как правило, находится в пожизненной психотерапии. Но если он отвечает, что ходил к психологу очень давно, проработал все травмы и решил проблемы, — это плохой знак, — заверила психолог.

Не критикует коллег

Следуя этическому кодексу, хороший психолог не будет унижать достоинство других специалистов и критиковать их подход к работе, напомнила Наумова.

Не обижается на клиента

На первых сеансах человек уже может сделать вывод, подходит ли ему психолог или нет, отталкиваясь от собственных внутренних ощущений. Если он почувствовал дискомфорт от взаимодействия со специалистом, то должен сразу признаться в этом, сообщила эксперт.

— Профессионал не станет обижаться на это, а постарается разобраться, почему человек не может расслабиться, и попробует найти другой подход, чтобы раскрыть человека и помочь ему, — заключила Наумова.

